Roxana Ciuhulescu nu s-a dezlipit o clipă de fiica ei, după operația de 9 ore, la coloană: ”Aș fi dormit și pe jos, lângă patul ei” EXCLUSIV

Roxana Ciuhulescu a trecut prin mari emoții, luna trecută, când fiica ei, Ana, în vârstă de 15 ani, a fost operată la coloană. Celebra mămică ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre starea de sănătate a fetei, care fusese diagnosticată cu scolioză severă, dar și despre interdicțiile pe care puștoaica le are, pe viață.

Roxana Ciuhulescu postase, pe conturile sociale, în urmă cu o lună, un mesaj în care vorbea despre necesitatea operației la coloană a fiicei ei:

”În 2020, în vremea pandemiei, fiica mea, astăzi în vârsta de 15 ani, a fost diagnosticată cu scolioză toraco-lombară. Cu toate că am făcut toate eforturile, pentru a putea scăpa, de această problemă, Ana a purtat inclusiv un corset special, 24 de ore din 24, și a făcut gimnastică medicală, fizioterapie și alte terapii, problema a continuat să se agraveze până am ajuns la diagnosticul de scolioză severă.

La o lună de la operația cu emoții, Roxana Ciuhulescu răsuflă ușurată. Peste ce a fost mai greu, fiica ei, Ana, a trecut. A revenit la școală, iar programul de fizioterapie o ajută să se recupereze rapid, din punct de vedere fizic:

”Intervenția chirurgicală a durat 9 ore, am trecut atunci prin toate stările, am murit și am înviat de câteva ori. Am stat acolo, la spital, tot timpul, nu m-am despărțit de fata mea. Chiar dacă nu-mi dădeau un pat, aș fi dormit pe jos, pe podea, și tot n-aș fi lăsat-o clipă singură.

Operația trebuia făcută, căci exista pericolul perforării plămânilor, iar din cauza modificării bazinului și a toracelui nu ar fi putut deveni niciodată mamă, ar fi fost imposibil să țină o sarcină.

Merge în fiecare zi, la kinetoterapie intens, lucrează și acasă, nu are deloc dureri, e tonică. A crescut cu 7 centimetri, acum are 1.70 m, nu seamănă cu mine, la înălțime, niciun copil nu m-a moștenit.

Merge la școală, la început a stat în bancă doar câte 2-3 ore, apoi s-a acomodat, peste vreo două luni va putea relua și orele de înot. După operație, are două mari interdicții, pe viață. Are interzis la parașutism și la sporturile de contact, practicate la nivel de performanță”.