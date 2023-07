Roxana Ciuhulescu, pregătită pentru America Express. Cu cine ar face echipă în cadrul concursului de la Antena 1 EXCLUSIV

La 44 de ani, Roxana Ciuhulescu continuă să ia în calcul posibilitatea de a participa la noi emisiuni de televiziune de mare audiență, genul în care aventurile sunt pe primul plan. Și asta în ciuda faptului că ediția de anul trecut a emisunii „Survivor” nu a fost una cu noroc pentru ea!

Ea crede că ar fi putut participa chiar și anul acesta, dar a trebuit să-și amâne dorința din motive obiective:

Însă foarte curând datele problemei se pot schimba.

Asta m-a și sufocat atunci, într-un fel! Am simțit că nu am oxigen fără ai mei! La poți lua lua legătura telefonic cu ai tăi, o oră pe zi! Nu mi se pare în regulă să nu știu ce se întâmplă acasă. Asta mă chinuie cel mai tare pe mine, fără conexiunea cu ai mei!”, explică ea motivele viitoarei alegeri.

Iar surpriza vine foarte repede:

„Mi-aș dori să merg împreună cu soțul meu, Silviu, lucru fără precedent fiindcă nu am mai fost împreună la niciun fel de emisiuni de acest gen. Am mai ieșit împreună într-o emisiune, la Prima TV, acolo unde l-am convins greu să accepte să vină. Am dus multă muncă de convingere atunci și trebuie să recunosc că a dus muncă de convingere și Cristi Brancu. Abia după ce l-a convins am mers împreună la acel show de televiziune!”.