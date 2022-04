De ce îi era frică Roxanei Ciuhulescu să doarmă la Survivor România. Ce se întâmpla când închidea ochii. Roxana Ciuhulescu a trăit momente de coșmar în Republica Dominicană, de unde s-a întors în țară grav accidentată la picior. Acum, vedeta se reface după intervenția chirurgicală la care a fost supusă și spune că instinctul nu a înșelat-o niciodată.

Roxana Ciuhulescu a dezvăluit că, înainte să decoleze către jungla Dominicană, se afla pe punctul de inventa scuze, doar-doar să nu fie nevoită de lângă cei dragi. Presimțea că ceva nu va merge bine.

Aventura din Republica Dominicană a Roxanei Ciuhulescu s-a încheiat foarte repede. Ei bine, cele care au trădat-o pe Roxana Ciuhulescu la Survivor România, au fost chiar acelea care au făcut-o celebră pe unde a fost, picioarele ei lungi.

Chiar dacă s-a întors rănită la picior, Roxana Ciuhulescu și-a găsit liniștea în sânul familiei, de altfel singurul motiv pentru care participarea la show-ul de la PRO TV a fost foarte grea.

Fosta prezentatoare TV este mama unei fetițe în vârstă de 14 ani, dar și a unui băiețel de doar 4 ani. Absența din spațiul public însă a determinat-o pe Roxana Ciuhulescu, obișnuită cu lumina reflectoarelor, să ia decizia de a participa totuși la „Survivor”.

Pe de altă parte, vedeta susține că presimțea că ceva nu va fi ok. A petrecut la Survivor doar două săptămâni după care a apărut accidentarea la picior.

“Pentru mine, Survivor a fost o experiență incredibilă. Trăgând acum linie și fiind liniștită după tot ce s-a întâmplat acolo, nu îmi pare rău nicio secundă că am fost acolo. Am avut momente, recunosc, când am ezitat. Băteam în retragere și nu știam ce motiv să invoc, în așa fel încât să fiu credibilă. Însă cred că, dacă nu m-aș fi dus, aș fi regretat toată viața. Am zis că mai bine să îmi pară rău de ce am făcut, nu de ce nu am făcut. Și m-am asumat și m-am dus. Că s-a întâmplat asta cu piciorul, asta este. Eu oricum îmi propusesem să merg șase-șapte săptămâni, dacă era după capul meu, dar cred că m-am supraestimat!”, a declarat Roxana Ciuhulescu, potrivit cancan.ro.