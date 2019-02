Roșii cu aspect plăcut, dar fără gust. În piețele românești sunt cantități importate de „tomate toxice”, tratate cu substanțe care afectează sănătatea consumatorilor, atrag atenția experții români din facultățile de agronomie.

Cum majoritatea roșiilor pe care le găsim pe tarabe sunt aduse din afara ţării, acestea sunt întreținute cu ajutorul unor chimicale, pentru trebuie să reziste unui drum lung.

În ultimii 5 ani, au crescut extrem de mult importurile de roşii . Cele mai multe provind din Turcia, Italia şi Spania. Când clienții aduc legumele acasă pot descoperi fie că au un gust ciudat, fie că aspectul e neobișnuit.

La Oradea, spre exemplu, o femeie a cumpărat roşii dintr-un supermarket și a observat că aveau un conținut ciudat:

„Am rămas uimiţi, aşa ceva nu am văzut în viaţa mea. Am avut impresia că e vierme. Şi m-am uitat: stai, mă, asta nu e vierme, că are şi verde, ceea ce înseamnă că încolţeşte, e destul de încolţită. Şi zilele trecute mi-a mai povestit cineva c-a luat din altă parte exact aşa”, explică femeia într-un reportaj realizat de ProTV.

Ce înseamnă „roșii cu semințe încolțite în interior”

Fructele şi legumele care conțin seminţe încolţite ne pot îmbolnăvi, avertizează specialiştii consultați de Pro TV, pentru că acestea acumulează o substanţă numită solanină, toxică pentru oameni.

Găsim, însă, nu numai roșii cu o astfel de problemă, spune profesorul Radu Șumalan de laUniversitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București, secția fiziologie vegetală.

„Fenomenul nu este unul singular, se întâmplă frecvent la roşii, dar şi la alte specii – castraveţi, poate să apară la pepene, la măr. Condiţiile de mediu, condiţiile în care sunt păstrate, din cauza trecerii bruşte de la o temperatură scăzută la o temperatură ridicată, sămânţa iese practic din stadiul acela de latență şi intră în proces de germinare.” Radu Șumalan, profesor fiziologie vegetală

Efectul solaninei în corpul uman

În funcție de concentrația solaninei și de cantiatea care a ajuns în corpul nostru, putem să ne simțim deshidratați. În cazuri grave, se poate ajunge la insuficiență renală, spune doctorul Virgil Musta, purtător de cuvânt Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara.

„Fenomenele sunt în special digestive, manifestate prin greţuri, prin vărsături, prin colici abdominale şi scaune.” Doctorul Virgil Musta

Atât legumele, cât și fructele, conțin și alte substanțe despre care consumatorii nu știu prea multe.

Cum recunoaștem legumele sănătoase

Fermierii spun că fructele şi legumele aduse din afara ţării sunt de cele mai multe ori tratate cu diverse substanţe şi date cu ceară. Şi asta pentru a le coace forţat, dar şi pentru a rezista la transportul de lungă durată fără să îşi piardă aspectul.

În mod natural, o roşie rezistă cel mult 10 zile, însă după o serie de tratamente ține şi 6 luni, declară un fermier pentru Știrile Pro Tv.

„Se folosesc foarte mulţi fertilizanţi, hormoni de creştere. Se folosesc hormoni la legare, se folosesc hormoni de coacere. Fructele, deşi nu ajung la maturitate fiziologică, ele pot coace. Arată impecabil, dar, în interior, procesele fiziologice se dezvoltă în continuare.” Marcel Maxim, fermier

Agricultorii spun că nu e greu să recunoaște o roşie sănătoasă. Dacă observăm că tomata este lemnoasă și uscată, putem fi siguri că a fost grăbită să crească și să se coacă.

Putem analiza și pulpa: dacă observăm un cerc alb, atunci roșia a fost tratată cu substanțe care o ajută să se dezvolte și să arate mai bine. Nu este neapărat și sănătoasă.