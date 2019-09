Rona Hartner și-a anulat nunta. Motivul pentru care artista a luat această decizie

Rona Hartner anunța, nu cu mult timp în urmă, că va urma să-și unească destinul cu cel pe care îl iubește. Cântăreața se bucura de însănătoșirea sa după intervențiile chirurgicale suferite, astfel încernând cât mai repede să pună totul cap la cap pentru fericitul eveniment. Din păcate, solista a anulat nunta. Din ce motiv a luat această decizie?

Rona a reușit să treacă fabulos peste problemele pe care viața i le-a pus în cale. După ce a fost diagnosticată cu cancer de colon și a suferit câteva intervenții, a anunțat că își va relua planurile, astfel că va urma să se căsătorească. Din păcate, solista a avut parte de o întorsătură neașteptată. Inițial, cununia civilă trebuia făcută în Franța, iar cea religioasă în România, dar lucrurile nu vor mai sta așa. Rona, în vârstă de 46 de ani, a anunțat că va anula evenimentul din România.

Motivul este că nu ar pica bine o nuntă catolică și o alta ortodoxă, așa că a renunțat la planul din țara natală. Solista și iubitul său, Herve Camilleri, vor spune da în fața ofitețului stării civile pe data de 5 octombrie, pe Coasta de Azur. După oficializarea relației, cei doi vor petrece într-un club alături de cei 150 de invitați. Cu toate că a renunțat la cununia religioasă din România, nu a părăsit ideea de a respecta și câteva din tradițiile noastre. De asemenea, cunoscuta cântăreață va purta o rochie specifică zonei Maramureșului, iar meniul va conține și mâncăruri din țara de origine.

Rona Hartner a susținut că este dezamăgită că rudele și prietenii din România nu și-au putut face liber pe data de 5 octombrie, astfel că majoritatea au informat-o că nu pot onora invitația. Motivul pentru care a anulat nunta din România fiind strâns legat și de acest lucru.

” Am fost foarte dezamagită. Familia mea din Canada vine, dar cei din România nu vin. Am fost foarte dezamăgită pentru că prietenii mei din România sunt ocupaţi în acest weekend…Voiam să fac în România o nuntă ortodoxă, iar soţul meu este totuşi catolic. Nu putem să facem şi nuntă ortodoxă şi nuntă catolică. O să fac în Franţa o nuntă calumea, 150 de invitaţi. O maramureşeancă vine din Londra să-mi facă tort, o rochie maramureşeancă, vinul, prietenii mei aproape, o să fie vreo 150 de oameni. Meniul va fi şi franţuzesc şi românesc. Aduc din România patru bucătărese, specialiste în sărmăluţe… Am o fanfară care vine de la Marseille. Facem nunta pe 5 octombrie!”

Rona Hartner