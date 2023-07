Rona Hartner cere ajutor fanilor, în lupta cu boala: ”Mi-au găsit o tumoare de 5 cm la plămâni și 7 pe creier!” EXCLUSIV

Rona Hartner trece printr-o nouă încercare, la patru ani de când medicii au diagnosticat-o cu o boală foarte grea, cancer la colon. Actrița de talie internațională ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, și despre marele ei vis, lansarea unui album de muzică religioasă, cu puteri miraculoase. Însă, ca să ducă la bun sfârșit proiectul, Rona ar avea nevoie și de un mic sprijin financiar din partea celor care îi apreciază calitățile vocale.

Actrița Rona Hartner a primit recent un diagnostic dureros, din partea medicilor din Franța, dar nu se lasă pradă deznădejdii. Înarmată cu credință, voință și cu o mare doză de optimism, ea e decisă să facă față noii provocări.

Stabilită de 25 ani în Franța, Rona ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre problemele de sănătate, care, o vreme, o vor împiedica să mai urce pe scenă:

”Mai aveam concerte și în România, dar, din cauza problemelor de sănătate, medicii mi-au interzis să mai călătoresc cu avionul, nu mai am voie nici măcar să conduc mașina, am un șofer care mă duce unde am treabă.

Nu mai am voie nici pe scenă, s-ar putea să fie nevoie de o pauză artistică, de vreo doi ani, de un concediu medical foarte lung, pentru refacere, timp în care, din păcate, nu pot câștiga bani. Boala mi-a dat totul peste cap.

Toate concertele din această vară și toate planurile mele artistice sunt momentan blocate. Cancerul este o boală tare păcătoasă, adesea revine mult mai puternic, celulele canceroase, după ce sunt distruse de chimioterapie, se multiplică periculos de mult, asta nu înseamnă însă că trebuie să renunțăm la tratament, dimpotrivă, luptăm.

Medicii mi-au descoperit la plămâni o tumoare de 5 centimetri, cele pe creier sunt mici, de 15 mm fiecare, dar sunt 7, și la glandele suprarenale au văzut metastaze. Aceste tumori nu sunt operabile. Tratamentul îl voi face în Franța, nu am cum să vin în România, nu am voie nici drumuri lungi și nici emoții mari, trebuie să stau foarte liniștită, în această perioadă”.