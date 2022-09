Rona Hartner, apariţie uluitoare la un eveniment monden. A atras toate privirile, cum s-a îmbrăcat

Rona Hartner a avut o apariție uluitoare la un eveniment monden. Fanii actriței au rămas fără cuvinte atunci când au văzut-o. Vedeta a reușit să atragă toate privirile cu piesele vestimentare impresionante alese, dar și cu accesoriile care s-au potrivit de minune. Cei care o urmăresc de ani buni pe micile ecrane știu că ea este una din artistele cu un stil deosebit și se străduiește mereu să iasă din tipare. Iată cu ce s-a îmbrăcat într-o apariție recentă!

Rona Hartner este una din cele mai complexe artiste de la noi. Aceasta este adorată de fani pentru modul special în care se îmbracă și pentru ceea ce transmite. Actrița a fost văzută de-a lungul timpului în mai multe stiluri. Cu toate astea, cea din urmă susține că nu este o dependentă a shopping-ului și că preferă să-și creeze singură ținutele. Ea a subliniat că are în garderobă anumite piese vestimentare purtate în urmă cu 10 sau chiar 15 ani.

Imaginea este foarte importantă pentru o cântăreață, lucru pe care Rona îl știe foarte bine. Vedeta preferă totuși să nu uite de anumite obiecte pe care le-a cumpărat în urmă cu mult timp, așa că le poartă de câte ori dorește sau simte nevoia. Ea și-a făcut apariția într-un look incredibil cu care a furat toate privirile. Puțini au recunoscut-o atunci când și-a făcut intrarea pe ușile locației.

Cântăreața a susținut că s-a înțeles cu Ruby ca în seara petrecerii să o ,,facă lată”. Solista a intrat în joc și s-a îmbrăcat cu o rochie neagră pe care a purtat-o și într-un film. De asemenea, cea din urmă a subliniat și că piesa spectaculoasă este chiar creație proprie.

,,Ruby mi-a cerut să o facem lată, în seara asta să fie look darkish, așa că mai Rumburac decât atât nu am putut să mă fac. Am jucat jocul. Am toată considerația și tot respectul pentru Ruby și nu putea ea să-mi ceară dress code negru tenebros și eu să încep să vin cu rochiță cu flori. Această rochie am avut-o într-un film.

Deci este rochia mea dintr-un film și este și creată de mine. Îmi vine bine și chiar am făcut-o în 2009. Țin minte exact pentru ce film a fost: „Les ailes brulees” (n.r Aripile arse). Este un film pe care l-am făcut cu o regizoare, Mathilde Laconche, și eram îmbrăcată cu acest costum”, a spus vedeta, pentru ego.ro.