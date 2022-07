Câți bani ia Rona Hartner pentru o cântare. Tariful e destul de piperat! (exclusiv)

Câți bani ia Rona Hartner pentru o cântare. Celebra actriță Rona Hartner a trecut prin multe situații grele în ultimii ani. În 2021 actrița anunța decizia de a divorța de Herve Camilleri, lucru care nu i-a provocat decât suferință. Vedeta chiar se întreba la un moment dat, spunând „Vreau să-mi dau seama de ce divorțez mereu”. În cele din urmă, se pare că și-a revenit, iar acum spune că are evenimente la care este chemată să cânte. Cei de la Impact.ro au aflat recent câți bani ia Rona Hartner pentru o cântare.

„Vreau să-mi dau seama de ce divorțez mereu”

În urmă cu un an Rona Hartner divorța de Herve Camilleri, iar decizia avea să fie una extrem de grea pentru artistă. Timp de un an, având în vedere și restricțiile de atunci, actrița s-a retras. Nu a mai apărut în presă cu nicio declarație despre divorț și despre relația cu Herve Camilleri. Dar, la începutul acestui an, Rona Harner lua decizia de a vorbi deschis despre cele întâmplate, având totuși o dilemă, spunând că „Vreau să-mi dau seama de ce divorțez mereu”.

„Nu, cu Herve am vorbit de Anul Nou, am decis să nu ne mai sunăm decât o singură dată pe lună, ne dă dependență. Ne-am dat seama că nu se poate să ne împăcăm, suntem doi artiști. Nu se poate, e prea greu. Sunt vindecată, nu mă mai căsătoresc în viața mea cu un artist. E foarte complicat, avem prea multe lucruri în comun. Zici că eram frați pereche, identici, e ceva fenomenal. Dar nu e bine, trebuie să fie niște diferențe.”, a spus Rona Hartner la Vorbește lumea.

Actrița a revenit pe scenă. Câți bani ia Rona Hartner pentru o cântare

Odată cu venirea anului 2022 restricțiile impuse din cauza pandemiei au fost ridicate. Asta a însemnat o revenire a spectacolelor, concertelor și evenimentelor. Așa se face că și Rona Hartner a revenit pe scenă, iar Impact.ro a aflat și câți bani ia Rona Hartner pentru o cântare.

„Pot cere 10.000 de euro pentru un concert amplu, cu desfășurări de trupe, care să implice și acompaniamentul fanfarei mele, sau pot cânta gratuit, de ce nu? Totul depinde la mine de starea de spirit, dar și de propunerea primită de la un impresar la altul. Repet, depinde și de împrejurări, și de ceea ce se cere de la mine! Una e atunci când mă pornesc cu fanfara mea din Franța, unde am cel puțin nouă colegi, și alta cu un taraf de patru muzicieni din România, cu care colaborez la diverse showuri. Prețurile mele variază, dar vă asigur că spectacolele mele nu lasă pe nimeni indiferent! Garantez asta!”, a declarat ea pentru impact.ro.

„Am revenit acasă după mai bine de doi ani și jumătate”

După o lungă perioadă în care a stat departe de țară, având în vedere și căsnicia cu Herve Camilleri, anul acesta Rona Hartner a luat decizia să revină în țară. De altfel vedeta, în același interviu exclusiv cu Impact.ro, a recunoscut și motivul revenirii.

„Am revenit acasă după mai bine de doi ani și jumătate. Mi-a făcut plăcere, de fapt o imensă plăcere. Mai ales că nu am pierdut nici măcar un ceas fără a mă distra la maxim. Și când mă gândesc că inițial am ezitat, ba chiar am fost la un pas să refuz!. Pandemia asta încă ne marchează pe noi artiștii. Citesc în ochii colegilor mei, și din România, și din afară, o anume tristețe. Noi pentru asta trăim. Pentru cei din jur! Iar dacă nu ne întindem aripile, atunci e clar că există o problemă. Încă nu ne-am vindecat pe deplin!”, mai spune artista.

Cât despre concerte, Rona Hartner a mai spus că spectatorii o vor putea vedea la Grădina Alhambra, dar și că s-ar putea ca românii să o vadă în curând și pe micul ecran: