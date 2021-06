Îndrăgita actriță Rona Hartner a reușit să slăbească șase kilograme în nici două săptămâni. Actrița a luat decizia de a slăbi după ce, în urma ultimelor evenimente din viața acesteia a început să se îngrașe. Rona Hartner a trecut printr-un divorț neplăcut și a avut și probleme de sănătate care au dus la acumularea câtorva kilograme în plus.

Actrița Rona Hartner a declarat pentru impact.ro că bea foarte multă apă pentru a-și hidrata corpul. Deși nu credea ca la vârsta ei mai poate slăbi atât de ușor a fost încântată de rezultate.

“Am început o cură de slăbire cu ceai și îmi priește de minune, plus că beau foarte multă apă, ceea ce mă ajută să îmi hidratez corpul. În zece zile am reușit să slăbesc șase kilograme. După ce am scăpat de kilogramele acestea mă simt altfel, mult mai ușoară și mai bine. M-am panicat puțin, nu credeam că voi mai slăbi așa ușor la vârsta mea, însă iată minunea. Chiar vreau să le spun doamnelor că la orice vârstă se slăbește, nu există limită”, a mărturisit Rona Hartner, pentru impact.ro.