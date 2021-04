Românul mai bogat decât Ion Țiriac. Cine este Daniel Dines și cum a bătut recorduri naționale compania lui

Încă un român a intrat în Topul Forbes al celor mai bogați oameni de pe planetă! Pe lângă Ion Țiriac, anul acesta a fost inclus în topul bogaților și Daniel Dines, care și-a listat recent compania la Bursa de la New York, fiind singura companie românească tranzacționată în SUA.

Românul care este mai bogat decât Ion Țiriac

Daniel Dines, în vârstă de 49 de ani, a fost inclus în Top 500 mondial, ajungând pe locul 464, potrivit Start-up Cafe. Fondatorul și CEO-ul companiei IT UiPath are o avere estimată la 6 miliarde de dolari, iar valoarea ei este pe cale să crească! UiPath a început de miercuri să se tranzacționeze la Bursa de la New York, fiind prima companie fondată în România care ajunge pe New York Stock Exchange.

Acțiunile companiei fondată de miliardarul Daniel Dines au închis prima zi de tranzacționare la o valoare de 69 de dolari, ceea ce înseamnă o capitalizare bursieră totală de 37,7 miliarde de dolari a companiei. Chiar dacă deține un pachet minoritar de acțiuni, Daniel Dines controlează compania în continuare, prin acțiunile sale de clasă B care îi conferă 88% din voturi.

Compania sa a fost listată la New York Stock Exchange

UiPath este o companie care numără printre acţionari nume precum Accel, Coatue, Dragoneer, IVP and Sequoia, utilizează inteligenţa artificială şi instrumente digitale pentru a ajuta mari companii şi agenţii guvernamentale să îşi automatizeze procesele de rutină în domenii precum contabilitate şi resurse umane.

Înfiinţată în România în anul 2005 sub denumirea DeskOver, compania s-a redenumit în anul 2015, fiind cunoscută acum ca UiPath. Printre clienții companiei din România se numără entități precum CIA, forţele navale ale SUA, McDonald’s Corp, Duracell şi Swiss Re. În anul fiscal care s-a încheiat la 31 ianuarie 2021, UiPath a înregistrat pierderi de 92,40 milioane de dolari, mai reduse decât pierderile din anul anterior, de 519,90 milioane de dolari. Veniturile au urcat la 607,60 milioane de dolari, de la 336,2 milioane de dolari.

Ion Țiriac se află pe locul 1914 în topul Forbes

Ion Țiriac este cellalt român care apare în topul Forbes. În vârstă de 81 de ani, Ion Țiriac figurează pe locul 1914 în topul Forbes în timp real, la data de 22 aprilie 2021, cu o avere estimată la 1,7 miliarde de dolari. Fondator al Tiriac Group, miliardarul român are afaceri în sport, imobiliare, auto, servicii financiare.

Ion Țiriac deține este renumit pentru colecția sa de mașini și motociclete de peste 400 depiese. Printre mașinile pe care le deține Ion Țiriac se află și autoturisme care au aparținut gangsterului Al Capone sau muzicianului Elton John. Topul Forbes este condus de Jess Bezos, fondatorul Amazon. Pe locurile 2 și 3 se află Bernard Arnault, respectiv Elon Musk.