Ion Țiriac a pierdut milioane de euro în pandemie. Ce afaceri au picat în cap, în doar 1 an VIDEO

Lovitură dură pentru Ion Țiriac! Cunoscutul afacerist a pierdut milioane de euro în timpul crizei sanitare. Care sunt afacerile care au picat din cauza contextului actual în doar 1 an?

Ion Țiriac a avut parte de vești la extreme în ultimul an cuprins de pandemia de coronavirus. Omul de afaceri a câștigat pe o parte și a pierdut pe alta. Foarte mulți bani s-au dus mai ales din cauza tenisului. De asemenea, cunostutul fost tenismen a venit și cu un apel către populație, precizând că ”te vaccinezi, dacă ai puțină minte”.

Cel din urmă a subliniat cât este de importantă vaccinarea și mai ales că nu trebuie ca oamenii să aibă studii în domeniu sau să disece foarte mult această informație pentru a-și da seama că acest lucru este singura opțiune ca omenirea să treacă într-un final peste aceste vremuri.

Întrebat dacă a avut îndoieli în privința unuia dintre serurile ieșite pe piață, fosta glorie a tenisului mondial a menționat că nu a avut astfel de gânduri, iar că acesta s-a vaccinat cu Pfizer, dar i-a fost oferit inițial cel rusesc.

Vedeta nu a avut cum să ajungă să-l facă pentru că a fost mai tot timpul plecat. Chiar și cu aceste vremuri pline de restricții și teamă, Ion Țiriac e nevoit să călătorească mult.

„Noi, umanitatea, nu am ajuns la apogeu. Această boală a schimbat societatea mondială, pentru că sigur din cei care stau acasă acum 10-5% nu se mai întorc la lucru. În ziua de azi, după părerea mea, sunt zeci şi zeci de mii de companii mici care sunt falite, oamenii nu mai vin la lucru. Eu, personal, am pierdut foarte mulţi bani. Sportul şi în special turneul de tenis de anul trecut pe care nu l-am jucat, la Madrid, dar trebuie să-l joc în mai, e undeva la 40 miliane euro cost. Jucătorii de tenis au sindicatele lor, vor mai multe premii. Am ajuns ca în 2022-2023 să avem 20 de milioane premii la un turneu care nu e Grand Slam. Deci acolo pierzi bani. În rest, ce e un paradox, în România, anul trecut s-au vândut mai multe maşini ca în 2019”

Ion Țiriac (Susar: interviu Observator)

„Nu am făcut niciun negoţ cu guvernul, cu niciunul dintre ele”

Afaceristul a mai menționat că tot bugetul federațiilor din România este sub 20 de milioane de euro, neînțelegând de ce mai există atâția angajați în ministere și subliniind că majoritatea banilor se duc către salariile acestora.

„(…) În 30 şi ceva de ani, n-am avut nicio problemă. Nu am făcut niciun negoţ cu guvernul, cu niciunul dintre ele. Oricând am auzit în cercurile acestea despre bani pe sub masă, am spus mereu că nu ai cum.

În momentele de azi este utopic să e gândeşti că cineva poate să scape dacă o ia pe căi greşite. Nu, să vină unul care să-mi arate că i-am dat doi lei pentru o favoarea a mea, îl mănânc”, a mai detaliat acesta.