Românul care a dat lovitura în Fierbinții de Jos. Afacerea lui Ştefan Deiu îi va aduce venituri de peste 200.000 de lei

Jos pălăria! Cum a reușit un român să pună Fiebinții de Jos pe harta afacerilor de succes. Un vis nebun, ce părea aproape imposibil de realizat, i-a adus lui Ștefan Deiu venituri de peste 200.000 de lei. Cum a fost bărbatul la un pas să piardă tot?

Cum a reușit un român să dea lovitura în afaceri în Fierbinții de Jos

Este posibil ca unii să-l fi crezut nebun pe Ștefan Deiu, în momentul în care a decis să își investească toți banii într-o afacere despre care nu știa absolut nimic. Cu doi ani în urmă, bărbatul, care avea experiență în domeniul vânzărilor, a dat 80.000 de lei pe o cultură de căpșuni cu o suprafață de o mie de metri pătrați, în Fierbinții de Jos. De atunci, a crescut-o de zece ori! Cu zero experiență în domeniu, după doi ani în care a fost la un pas să își piardă întreaga investiție nu doar o dată, Ștefan speră ca, în viitorul nu prea îndepărtat, să devină unul dintre producătorii importanți de pe piață.

„Lucrând de o viaţă în vânzări, am început să simt că la un moment dat o să vină timpul în care nu o să mai fac faţă targeturilor, nu o să mai pot performa. Atunci m-am gândit ce o să pot produce pe pământ. Planul a început cu producţia de fructe de pădure, chiar dacă Fierbinţii de Jos este o zonă legumicolă. Punând pe o tavă toate fructele, mi-am dat seamă că copiii vor alege întotdeauna căpşuni şi aşa am ales să cultiv căpşuni”, spune Ştefan Deiu, cofon­datorul Las’ Căpşuni, pentru Ziarul Financiar.

În primă etapă, unicul său partener de afaceri i-a fost soția. Acum, întreaga familie este implicată. Primul material săditor folosit de Ștefan Deiu a fost adus tocmai din Spania. Între timp, spune afaceristul, a apărut și în România o pepinieră certificată pentru material săditor. Las’ Căpșuni produce soiurile Malga, Albion și Amandine, ce rodesc pe o perioadă mai lungă de timp.

A fost la un pas să își piardă afacerea

De când a pornit la drum cu afacerea sa, în august 2018, s-a extins în fiecare an. După primul an, suprafața cultivată a ajuns, de la 1.000 metri pătrați, la 5.000, apoi, un an mai târziu, la 10.000. Afaceristul a dezvăluit că, deocamdată, nu își mai dorește creșterea suprafeței, ci să protejeze suprafața plantată pe care o are acum.