Românul care a dat lovitura cu o afacere banală. Alimentul pe care îl preparau bunicile i-a adus bani frumoşi

Afacerea banală cu care un român a dat lovitura în Capitală

O idee ce s-a născut când se aștepta mai puțin îi aduce acum bani frumoși unui tânăr cu spirit antreprenorial. Mircea Ion a dat lovitura cu o afacere banală ce se învârte în jurul unui preparat tradițional, făcut de bunicile din întreaga țară.

Numite și turte, asemănate de unii cu langoșul unguresc, scovergile de la „Scovergăria Micăi” se bucură de un succes uriaș în rândul bucureștenilor. Totul a început în anul 2014, când tânărul investea în jur de 20.000 de euro în afacerea sa.

„Am deschis Scovergăria Micăi în 2014. Am văzut că peste tot în ţară şi în Bucureşti sunt fast-fooduri cu mâncare orientală, cu shaorma, dar nimic românesc. M-am gândit cum să promovez, în regim de fast-food, un produs românesc cunoscut. Eram pe stradă în ziua în care mi-a venit ideea cu scovergile, am avut un declic”, povesteşte Mircea Ion, un tânăr de 36 de ani, fondator al companiei, potrivit Business Magazin.

Rețeta folosită este cea a mamei sale care, la rândul său, a învățat-o de la mama sa. Nu a fost ușor, însă, după doar câteva zile de la deschidere, aveau și câte 50 de persoane care stăteau la rând pentru a cumpăra scovergi.

„La început am angajat două persoane şi eu, împreună cu Mica, am produs primele scovergi. Aveam două geamuri, că aşa am plecat, cu două vitrine. Oamenii nu se opreau, iar maică-mea striga după ei şi după două zile, aveam la un moment dat cam 50 de oameni la coadă încontinuu”, îşi aminteşte el.

Mircea Ion are planuri mari pentru afacerea sa, pregătind deschiderea unei noi locații: „Asta am avut în plan şi anul trecut, dar a venit pandemia. Pe noi ne-a prins după o lună în care reinvestisem 200.000 de euro în afacere. Şi am cam aşteptat un pic anul ăsta, pentru că nu am ştiut încotro să o luăm. Acum urmează să mai facem încă un punct de lucru şi după aceea să francizăm.”