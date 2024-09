Marcel Ciolacu a publicat imagini cu soția lui. La ce eveniment au participat împreună, premierul României e tare mândru

Dacă până de curând, Marcel Ciolacu a apărut singur la mai toate evenimentele, recent premierul a putut fi văzut alături de soția sa. Ulterior, internauții au aflat de la ce eveniment Marcel Ciolacu a publicat imagini cu soția lui, premierul României find și tare mândru.

Astăzi în vârstă de 57 de ani, fiul unui fost comandor decorat, Ion Ciolacu, Marcel Ciolacu intra în politică din primii ani ai FSN, filiala Buzău, orașul său de baștină.

Având la activ și câteva scandaluri, precum cel 2007, și relațiile sale cu celebrul Omar Hayssam, Marcel Ciolacu avea să ajungă în culmea carierei sale, după alegerile din 2019.

Este momentul de cotitură, când Viorica dăncilă candida pentru funcția de președinte al statului, pierzând în fața lșui Klaus Iohannis.

Părând ca un salvator al PSD, și preluând rapid grâiele partidului, noul lider a reușit în mai puțin de 4 ani să ajungă să conducă frâiele unui guvern de coaliție PNL-PSD, iar acum are șansa de a deveni, posibil, viitorul președinte al României.

„După ce m-am consultat cu foarte mulţi dintre domneavoastră, am luat decizia să candidez la preşedinţia României.

Am vrut să aflaţi asta de la mine şi nu de la televizor, pentru că această decizie o vom dezbate sâmbătă la Congresul PSD. Avem cea mai bună echipă pentru România, aşa cum am arătat la toate alegerile din acest an. Sunt sigur că, împreună, vom reuşi să recâştigăm preşedinţia, după 20 de ani.

Sâmbătă, la Congres voi prezenta planul meu pentru România.”, spunea liderul PSD în mesajul de start al campaniei pentru alegerile prezidențiale 2024.