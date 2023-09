Romanița Iovan o critică pe Bianca Drăgușanu și pe vedetele pline de operații estetice: „Suferă din punct de vedere psihic, mental”

Romanița Iovan a vorbit, în cadrul podcastului cu Ilinca Vandici despre operațiile estetice. Creatoarea de modă a fost sinceră și le-a criticat pe tinerele care recurg la astfel de proceduri încă de la vârste fragede. Printre vedetele care au recurs la astfel de schimbări încă de când erau tinere se numără și Bianca Drăgușanu. Femeia de afaceri e de părere că tinerele care apelează la aceste proceduri au în spate o serie de probleme emoționale.

Invitată la podacstului Ilincăi Vandici, Romanița Iovan a vorbit despre ce înseamnă frumusețe pentru ea. Celebra creatoare de modă e de părere că frumusețea vine din interior. Atitudinea și comportamentul sunt câteva dintre aspectele cheie pe care le amintește creatoarea de modă. În plus, femeia de afacere susține că de-a lungul timpului nu s-a concetrat pe a deveni etalon.

„Eu cred că frumusețea vine din interior. Părerea mea e că îmbunătățește calitățile exterioare, la fel ajută și la fel poate influența într-un fel sau altul. Chiar dacă exteriorul este poleit în culoarea roz. Dacă ai sufletul gri, se vede. Poate nu întotdeauna, poate nu dintr-o dată, dar până la urmă poți să te dai de gol ușor.

Frumusețea este pentru fiecare altceva. Niciodată nu m-am concentrat să fiu în etalon, nu m-am uitat în oglindă la cât de drepte sunt picioarele, apropo de chestia asta, o doamnă a făcut un comentariu la o poză de a mea de la mare unde se vedeau monturile de la picioare.

Mie nu mi se pare că această chestiune este de ascuns. Niciodată nu am crezut că o calitate sau o lipsă a unor chestii legate de fizicul nostru pot duce la un defect într-un fel sau altul. Nici nu mă gândesc ce mi-ar fi plăcut să am în plus, sunt binecuvântată că sunt așa cum sunt.

Când l-am născut pe Albert, evident că el avea ochi albastru, și am întrebat-o pe doctoră ”Spune-mi sincer, sunt ochi de lapte sau sunt albaștri, că altfel îi pun lentile”. Evident, glumeam. Ce vreau să spun este că frumusețea stă în atitudine, în ceea ce vorbești, ce gândești. Cum trăiești, cu cine trăiești și de cine te înconjori, cât de bine faci, cât de multe poți să faci în viață, de fapt”.