Ce vicii are Romanița Iovan, de fapt. Vedeta a rupt tăcerea: ‘Am suferit’ (exclusiv)

Romanița Iovan este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România. Celebra creatoare de modă reușește cu brio să mascheze trecerea timpului, astfel felul în care arată le face pe multe tinere să o invidieze. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Impact.ro, vedeta a dezvăluit cum face să arate impecabil la cei 58 de ani ai săi. Ce spune despre vicii.

Romanița Iovan nu este doar o cunoscută creatoare de modă, ci și o femeie de afaceri descurcăreață. La 58 de ani, aceasta este o femeie extrem de activă, care a reușit să își clădească, prin forțe proprii, un mic imperiu. Cu toate că, în ultimii ani, aparițiile sale publice au fost mai rare, ea a continuat să lanseze noi și noi colecții.

Deși muncește foarte mult, vedeta își face timp și pentru a se menține în formă. Considerată una dintre cele mai frumoase femei din România, pentru ea timpul pare că s-a oprit în loc. Ea arată impecabil la vârsta sa, dezvăluind o parte din trucuri în exclusivitate pentru Impact.ro.

Pentru a își păstra forma de invidiat, creatoarea de modă ține cont de anumite reguli, de la care nu se abate niciodată. În exclusivitate pentru Impact.ro, Romanița Iovan a recunoscut dacă are sau nu vicii, dar și care sunt principiile după care se ghidează în viață.

Deși fiecare dintre noi avem o slăbiciune pentru un anumit lucru, Romanița Iovan spune că are o rutină destul de strictă, încă de când era mică. Singura ei problemă este faptul că uneori adoarme la ore mai târzii în noapte, ceea ce o face să sufere puțin. Recuperează, însă, prin mai multe ore de somn.

„Este foarte importantă sănătatea. De exemplu: nu beau alcool, nu am băut niciodată. Am gustat și mi-am dat seama că nu îmi place. Nu am fumat, nu fumez și nici nu am pierdut nopțile. Este important, într-adevăr.

Dacă am adormit la ora 12 sau la ora 1 noaptea, într-o anumită seară, am suferit din punctul ăsta de vedere și am zis că trebuie să recuperez, cumva, acele ore nedormite. Sunt importante toate mișcările astea. Mănânc și sănătos, mă îngrijesc.

E ceva ce fac de mică. Nu s-a întâmplat acum doi ani sau ceva de genul. Mă întrețin și mă preocupă lucrul asta!”, a spus soția regretatului aviator român, Adrian Iovan, pentru Impact.ro.