Irinel Columbeanu, despre relaţia pe care o are acum cu Romaniţa Iovan. A recunoscut că încă îi este alături

Sunt legați de mai bine de trei decenii, aproape o viață. Au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri din lumea mondenă românească, au decis să pornească pe drumuri separate, însă nu au uitat niciodată unul de altul. Recent, Irinel Columbeanu și-a deschis sufletul, făcând dezvăluiri sincere despre relația pe care o are cum cu Romanița Iovan.

La începutul anilor 2000, presa mondenă urmărea fiecare mișcare a cuplului ce făcea furori cu fiecare apariție: Irinel Columbeanu și Romanița Iovan. Cu toate că nu au avut parte de un „împreună până la adânci bătrâneți”, faptul că au decis să pornească pe drumuri separate nu i-a transformat în doi străini. Cei doi sunt prieteni de mai bine de trei decenii, relația lor fiind și astăzi una cât se poate de specială.

Invitată recent la emisiunea prezentată de Denise Rifai la Kanal D, Romanița Iovan a vorbit despre prietenia cu omul de afaceri, dezvăluind că, în momentul în care acesta i-a cerut ajutorul, nu a ezitat să i-l ofere.

Prietenia mea cu Columbeanu este și acum, există și apropos de ajutor, oricând are nevoie de mine, Irinel știe că poate să apeleze. Lucrurile acestea cred că mai bine rămân personale, decât să le pui pe tapet. Nu am făcut pentru relația noastră un tablou ca eu să fiu cea mai bună femeie și umană, perfectă.

Mărturisirile fostului model nu au rămas fără reacție. Irinel Columbeanu a dezvăluit că îi urmărește și apreciază activitatea Romaniței Iovan în mediul online, conștient fiind că aceasta îi vede fiecare Like. Afaceristul a mai spus că vedeta l-a ajutat de fiecare dată când a apelat la ea, lucru ce s-a „întâmplat și invers”.

„De câte ori îmi cade sub ochi, privirea pe diverse postări pe care le face ea ori pe Instagram ori pe Facebook, îi dau câte un like pe care sunt convins că îl vede. De câte ori i-am cerut ajutorul, ea mi l-a acordat. Cumva s-a întâmplat și invers. Chiar dacă am făcut acest lucru, e bine să nu vorbesc despre el. Așa consider eu”, a spus Irinel Columbeanu, la Antena Stars.