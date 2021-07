Romaniţa Iovan, apariţie spectaculoasă la malul mării la 56 de ani. Fanii au rămas mască după ce au văzut-o îmbrăcată aşa

Romanița Iovan cu siguranță a aflat care este elixirul tinereții! Cunoscuta vedetă a șocat pe toată lumea cu apariția sa recentă de la malul mării. Cum arată aceasta în costum de baie? Fanii abia și-au adus aminte că are frumoasa vârstă de 56 de ani.

Romanița Iovan a surprins pe toată lumea de-a lungul timpului cu frumusețea sa. Anii au trecut, iar fanii săi susțin că a găsit cu siguranță elixirul tinereții pentru că arată foarte bine indiferent de vârsta indicată în buletin. Fostul fotomodel și-a făcut apariția la malul mării.

Femeia a a ajuns la 56 de ani, dar aproape că nu se vede deloc acest lucru. Romanița are un truc de invidiat și deține o talie de viespe ca în anii în care s-a făcut cunoscută. În urmă cu puțin timp, afacerista a postat un videoclip în care apare în costum de baie pe plajă.

Cei care o urmăresc în mediul online i-au oferit o serie lungă de complimente și au subliniat că aproape că nu și-a schimbat dimensiunile din vremea în care făcea furori pe podium. Deși nu a vrut niciodată să lucreze în acest domeniu, Romanița Iovan a ajuns să facă asta ani la rând și să fie și una din cele mai apreciate în perioada comunismului.

În anii tinereții nu avea vise în modelling și abia terminase Managemant Turistic în cadrul ASE, dar nu a profesat. După ce a încheiat prezentările, aceasta a devenit creator de modă și a avut parte de mult succes.

”Din 1986 până în 1991, am fost manechin. Câştigam bine – 2.800 de lei pe lună – plus colaborările la Casa de Modă Venus, adică încă 500 lei. Vorbim de un salariu echivalent cu salariul unui economist. Eu eram studentă pe vremea aceea la ASE şi mă gândeam că în momentul în care termin facultatea o să am mai puţini bani decât ca manechin” Romanița Iovan

‘L-am crescut independent, adică mi-am dorit să îi dau libertatea de mic. L-am trimis în prima tabără la trei ani și zece luni. Era cel mai mic de acolo din tabără. Și a repetat figura ani la rând. Deci în fiecare an pleacă în cel puțin o tabără. Am dorit ca în momentul în care a crescut mai mare și am putut să am discuții serioase cu el, orice ar vrea să facă sau orice gând are să mi-l comunice. Nu l-am bătut niciodată’

Romanița Iovan (Sursa: click.ro)