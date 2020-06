Cum se numea, de fapt, Romanița Iovan pe vremea lui Ceaușescu. Secretele din trecut

Romanița Iovan nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este un designer de succes și a făcut bani frumoși cu crețiile sale vestimentare, însă Romanița Iovan a pornit în lumea modei de pe băncile facultății, când s-a făcut remarcată ca Romanița Ciolcan.

Iată cum se numea, de fapt, Romanița Iovan pe vremea lui Ceaușescu

Ciolcan, pe numele său de fată, Romanița Iovan a făcut furori la vremea ei pe podiumurile de prezentare a modei, pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Frumusețea ei i-a atras atenția Zinei Dumitrescu, mama modei românești, iar până la celebritate nu a mai fost decât un pas. Un pas pe celebrul ”cat walk” al României comuniste.

Tinerele o urmăreau pe unde puteau, iar femeile cu bani își doreau să se îmbrace ca Romanița Ciolcan. Multe doreau să arate ca ea, însă acest lucru era greu, deoarece era o tânără superbă, după cum se poate vedea în Galeria Foto. Fanele sale se mulțumeau însă să se îmbrace ca ea.

A făcut ASE-ul, dar nu a practicat niciodată mederia din diplomă

Aceasta a studiat Managementul Turismului la ASE, însă nu a ajuns să profeseze niciodată în domeniu deoarece statutul de model şi, mai apoi, de designer i-au adus mult mai multe satisfacţii personale, dar și materiale.

„Din 1986 până în 1991, am fost manechin. Câştigam bine – 2.800 de lei pe lună – plus colaborările la Casa de Modă Venus, adică încă 500 lei. Vorbim de un salariu echivalent cu salariul unui economist. Eu eram studentă pe vremea aceea la ASE şi mă gândeam că în momentul în care termin facultatea o să am mai puţini bani decât ca manechin” a declarat aceasta într-un interviu.

După Revoluţie, Romaniţa a luat calea designului. Mulţi spun că suportul financiar l-a primit de la iubitul ei de la acea vreme, Irinel Columbeanu. Numele de Iovan l-a primit după ce s-a căsătorit cu pilotul Adrian Iovan, mort în tragedia din Apuseni. În anul 1994 și-a înființat propria firmă, cu care a înregistrat venituri foarte mari. Cel mai bun an a fost anul 2015, când a înregistrat un profit de 429.913 lei, potrivit wowbiz.ro.