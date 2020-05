Începând din data de 15 mai, când România trece va trece de la starea de urgență la starea de alertă, românii vor putea practica diverse sporturi individuale în aer liber. În schimb, competițiile sportive rămân interzise în următoarea perioadă.

Românii au voie să practice doar câteva sporturi începând cu 15 mai. Care sunt acestea

Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat marți, 12 mai, că peste trei zile, cetățenii vor putea practica doar sporturi individuale, în aer liber.

„Se poate ieși din localitate pentru sporturi individule, de exemplu, mersul cu bicicleta. Totuși, când ieșim din localitate, este nevoie de declarație. Deci, sporturile individuale vor fi permise – atenţie, individuale!

Rămâne restricţia că sunt interzise întâlnirile cu mai mult de trei persoane. Asta se aplică, evident, şi atunci când mergem să facem mişcare în aer liber”, a precizat Klaus Iohannis în conferința de presă susținută la ora 17, la Palatul Cotroceni.

De asemenea, sportul va fi practicat și în baze sportive deschise, însă competițiile sportive rămân închise în perioada următoare. Astfel, sportivii profesioniști se vor putea întoarce în cantonamente.

„Profesioniștii își pot relua cantonamentele în condiții speciale de igienă și verificări medicale. Însă competițiile sportive, în această primă etapă, nu vor începe”, a mai spus președintele Klaus Iohannis.

Potrivit Ministerului de Interne, românii care vor să facă sport pot opta și pentru ciclism, drumeție, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele, dar cu participarea a cel mult 3 persoane, în condiții de siguranță.

Ce trebuie să facem după 15 mai

Președintele Klaus Iohannis a mai declarat ce reguli trebuie să respectăm după 15 mai.

”Din pacate epidemia covid e inca intre noi. Nu este momentul sa ne ralaxam prea mult. Ne apropiem de 1000 de victime, in continuare avem cazuri noi. Totuși, se apropie data de 15 mai cand vom intra in starea de alerta și foarte multi romani se intreaba ce se schimba dupa 15 mai. As mentiona ce devine obligatoriu: lucruri foarte simple: din 15 mai devine obligatoriu portul măstii atunci cand ne gasim in spatii interioare, la magazin sau in alte situatii, spre exemplu cand mergem cu transportul in comun, in metrou.

Este obligatorie pastrarea unei dinstante de 1, 5 metri intre persoane, adica distanta a două brate. Igiena mainilor devine obligatorie. Sa ne spalam cat mai des pe maini”, a mai spus acesta în conferința de presă.