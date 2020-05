Preşedintele Klaus Iohannis a avut astăzi, la Palatul Cotroceni, începând cu ora 13.00, o şedinţă privind măsurile de gestionare a epidemiei COVID-19. La această ședință au participat mai mulți membri ai Guvernului.

Klaus Iohannis, ultimele detalii despre ieșirea din starea de urgență. Mesaj important pentru români

La ședința la care a participat președintele Klaus Iohannis au mai participat și prim-ministrul Ludovic Orban, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, precum și miniștrii: Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu.

”Din pacate eidemia covid e inca intre noi. Nu este momentul sa ne ralaxam prea mult. Ne apropiem de 1000 de victime, in continuare avem cazuri noi. Totuși, se apropie data de 15 mai cand vom intra in starea de alerta și foarte multi romani se intreaba ce se schimba dupa 15 mai. As mentiona ce devine obligatoriu: lucruri foarte simple: din 15 mai devine obligatoriu portul măstii atunci cand ne gasim in spatii interioare, la magazin sau in alte situatii, spre exemplu cand mergem cu transportul in comun, in metrou.

Este obligatorie pastrarea unei dinstante de 1, 5 metri intre persoane, adica distanta a două brate. Igiena mainilor devine obligatorie. Sa ne spalam cat mai des pe maini. Ce se redeschide: nu este cazul sa ne ralaxam, dar anumite activitați precum- comertul, se pot redeschide. Magazinele care au acces direct din strada, saloanele de ingrijire, muzeele. Recomandam autorităților locale sa redeschida parcurile. La ce se renunta: la obligatia de a sta acasa si la o declaratie atunci cand ne deplasam in interiorul localitatii. Totusi, in interesul nostru, nu trebuie sa exageram. Ce rămâne obligatoriu, este, interzisă deplasarea in afara localitatii, cu exceptii. Sunt exceptii naturale: precum serviciul, muncile agricole, pentru sporturi individuale. Cand iesim din localitate este nevoie de o declaratie, mai putin in zonele metropolitane.

O temă pe care o consider foarte importanta: bisericile. Serviciile religioase cu credinciosi vor fi reluate in conditii speciale, pot fi reluate in curtea bisericii, in prima faza, credinciosii vor purta masca si vor pastra distanta. In a doua si a treia etapa, aceste conditii vor fi rediscutate.

Vreau acum sa multumesc si sa apreciez munca celor din prima linie: medicii, personalul medical, care ajuta in spitale. Astăzi, felicitari asistentilor medicali. A mai ramas o categorie, si anume, sportivii. Profesionistii isi pot relua cantonamentele in conditii foarte clar descrise, dar nu vor fi reluate competitii sportive. Amatori- doar sport individual, numai in aer liber.

In final, ma adresez parlamentarilor. Au in lucru o lege care reglementeaza activitatile, restrictiile. Este nevoie urgenta de ea si solicit Parlamentului sa decida cu maximă celeritate”, a spus Președintele României.