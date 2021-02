Românii au Talent: Așa ceva nu s-a mai văzut pe scenă. Andra: ”L-aș propune la premiul de originalitate!”

Concurentul Alexandru Nica a oferit juriului un duet cu iubita din Japonia, la Românii au Talent. Artistul și tânăra au o relație la distanța și împreună au vrut să participe la concurs, cu o melodie compusă de el.

Alexandru Nica a venit la Românii au Talent cu gândul de a impresiona și de a câștiga. Însă, prestația concurentului nu i-a impresionat pe jurați, deși aceștia s-au distrat pe cinste.

”Numele meu este Alexandru Dorin Nica, am 32 de ani și sunt songwritter-ul unei trupe din Japonia. Am cunoscut acum un an o fată pe Facebook, e din Japonia și mi-a cântat o compoziție din Japonia și am devenit iubiți și urmează în primăvară să vină în România. E o fată minunată, e foarte deschisă, e superbă. E frumos acolo în Japonia, e ca la noi la țară ca în Dâmbovița. Nu am fost niciodată în Japonia, vorbim doar prin videocall. O să încerc să câștig concursul ăsta pentru ea. Vreau să o aduc în România, ea nu are loc de muncă în Japonia”, a spus tânărul amorezat de o fată din Japonia.