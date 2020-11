Cine l-a înlocuit pe Andi Moisescu la Românii Au Talent. Ultimele informații despre juriul emisiunii de la PRO TV

Sezonul 11 al concursului ”Românii au talent” va fi cu totul diferit. După plecarea lui Mihai Petre, ce a fost înlocuit de Alexandra Dinu, și Andi Moisescu părăsește formatul, în locul lui trecând Smiley, până acum prezentator al show-ului. Decizia a fost luată de producători, după ce jurnalistul a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Artistul îl va înlocui pe colegul său în ultima parte a emisiunii.

Emisiunea de talente de la PRO TV mai vine cu o serie de schimbări, având în vedere circumstanțele epidemiologice. În sezonul 11 s-a renunțat la public, iar în spatele juraților ar urma să apară un panou cu leduri și imagini. În acest an, show-ul s-a filmat la studiourile din Ștefănești. În prezent, filmările pentru preselecții s-au terminat.

Cert este că se anunță surprize mari. Una dintre ele: lipsa lui Mihai Petre de la masa juriului. Dansatorului a fost în componența proiectului în ultimii doi ani, alături de Andi Moisescu, Florin Călinescu și Andra. Acesta părăsise emisiunea în 2014 și a revenit în 2018, pe poziția lăsată liberă de Mihaela Rădulescu. În locul său a venit acum Alexandra Dinu, fosta soție a lui Adrian Mutu, pe care publicul român o recunoaște din postura de prezentator al emisiunii ProMotor, dar și pentru o serie de filme și seriale din Italia.

„Sezonul 11 «Românii Au Talent» nu mă va mai găsi la masa juriului. Experiența «Românii au talent» este fantastică. Am fost martor și am jurizat reprezentații de nivel mondial și am avut ocazia să lucrez cu o echipă fantastică. Mulțumesc Pavel Bartoș, Smiley, Andra, Andi Moisescu, Florin Călinescu, mulțumesc întregii echipe și vouă, cei care ați confirmat de fiecare dată că «Românii Au Talent» este, fără îndoială, cel mai bun show de entertainment din România. Mult succes în noul sezon și în noua formulă! Vă asigur că ne vom revedea curând”, a scris Mihai Petre pe o rețea de socializare.

„Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit. Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba!”, a declarat Alexandra Dinu.