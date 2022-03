România TV, amenzi colosale pentru ce au prezentat pe post despre Mihai Șora

Postul de televiziune România TV a primit amenzi colosale din partea CNA pentru ce a prezentat despre Mihai Șora. Sancțiunea din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului a constat în două amenzi consistente, în valoare de 50.000 de lei și de 5.000 de lei. În ședința de azi a CNA s-au mai dat și somații publice pentru postul Realitatea Plus, dar și pentru posturile de radio Gold FM și Radio Guerilla. De asemenea, gazetarul Cristan Tudor Popescu a precizat că, împreună cu sesizarea făcută de Digi 24, a informat Consiliul în legătură cu nenumăratele cazuri de punere a pozei sale pe ecranul postului România TV, dar și a unor titluri „fabricate”, inducându-se ideea că ar fi intrat în direct la acel post, fapt care a cântărit în stabilirea sancțiunii din partea CNA.

România TV a primit amenzi din partea CNA, respectiv 50.000 de lei și de 5.000 de lei, pentru pentru încălcări ale prevederilor legislaţiei audiovizualului în ce privește informarea corectă a publicului, dar şi pentru o ştire în care se pune la îndoială că Mihai Şora ar mai trăi.

Cristian Tudor Popescu a transmis și el un mesaj pe Facebook, vorbind despre cum a apărut „pe post” la România TV ca invitat.

„România TV amendată cu 50.000 lei pentru minciuni la adresa jurnalistei Emilia Șercan și gazetarului Cristian Tudor Popescu

Întrunit în ședința publică din data de 3 martie 2022, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare ca urmare a sesizărilor primite și a decis să sancționeze canalul numit România TV, pentru încălcări ale prevederilor legislației privind informarea corectă a publicului, cu suma de 50.000 lei.

Consiliul a avut în vedere emisiuni în care au fost aduse acuzații de spionaj la adresa jurnalistei Emilia Șercan și a publicației Press One. Titluri afișate pe ecran: „Contraspionajul românesc, în alertă maximă”, „Campanie sălbatică împotriva țării și a premierului”, „Anchetă-bombă despre destabilizarea României”.

De asemenea, în stabilirea sancțiunii, Consiliul a avut în vedere preluarea, în mai multe emisiuni, a unor secvențe audio din declarații ale gazetarului Cristian Tudor Popescu făcute la Digi 24, fără precizarea sursei, inducându-se ideea, prin afișarea unui receptor de telefon pe fotografie, că acesta s-ar afla în direct, în dialog cu invitații postului România TV. Titluri pe ecran: „Cristian Tudor Popescu intervine în scandalul serii”, „CTP îl face praf pe George Simion”, „De ce îl acuză”.

Subsemnatul CTP menționez că, împreună cu sesizarea făcută de Digi 24, am informat Consiliul în legătură cu nenumăratele cazuri de punere a pozei mele pe ecranul acestui canal de scurgere, urmată de minute în șir de insulte, injurii și minciuni „despre CTP”, proferate de una sau mai multe persoane aflate în direct. Precum și cu faptul că, din anul 2014, după ce am anunțat public acest lucru, nu am mai intrat și nu voi intra vreodată pe canalul respectiv. CTP la România TV e întotdeauna o minciună”, se arată în mesajul lui Cristian Tudor Popescu.