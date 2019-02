România, ca țările africane la cel mai important capitol de siguranță publică

În România se înregistrează anual sute de cazuri de abuz și exploatare sexuală a copiilor, afirmă organizația World Vision. Țara noastră stă, într-un studiu de profil mai rău decât țări precum Tanzania sau Uganda.

România a obţinut un scor de 52,8 din 100 în privința măsurilor luate împotriva exploatării şi abuzului sexual al copiilor, conform studiului Out of the shadows lansat de The Economist Intelligence Unit la începutul acestui an.

Astfel, ţara noastră ocupă poziţia 21 din cele 40 de ţări analizate în acest studiu. De asemnea, în acest top România se clasează după Tanzania, Kenya şi Uganda şi are cel mai mic scor general din Uniunea Europeană, fiind depăşită și de Serbia, care a obţinut un scor de 58,2. Cel mai mare scor a fost obţinut de Marea Britanie (82.7), urmată de Suedia (81,5) şi Canada (75,3).

„În privința României, rapoarte oficiale arată că aproape două treimi dintre cazuri vizează copii din mediul rural, iar jumătate dintre aceşti copii sunt abuzaţi în familie”, potrivi World Vision România, fundaţie implicată în prevenirea riscului de abuz, neglijare sau exploatare a copilului prin programe şi campanii de conștientizare la nivelul comunității, cele mai multe cu implicarea copiilor.

În 2017, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) a înregistrat 817 cazuri de abuz şi exploatare sexuală.

„Trebuie să ţinem cont de faptul că aceste cazuri raportate reprezintă doar o parte dintre abuzurile petrecute în România, asta pentru că fiecare cifră oficială ascunde realitatea altor sute de cazuri neraportate. Aşadar, deşi problema exploatării şi abuzului sexual faţă de copii este una extrem de gravă, scorul obţinut arată că ţara noastră este deficitară atât în ceea ce priveşte resursele alocate şi capacitatea statului de răspuns la această problemă, cât şi în ceea ce priveşte implicarea mediul de afaceri, societăţii civile şi mass-mediei în prevenirea riscurilor şi sprijinirea victimelor”, spun autorii studiului.