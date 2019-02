În școlile de top din Brașov a fost implementat un regulament care face o treabă foarte bună în a traumatiza copii din clasele 5-8 de la Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă, Colegiul Național Andrei Șaguna și Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil.

O situație cel puțin ciudată a fost sesizată pe un grup de Facebook intitulat Părinții cer schimbare. După ce s-a dovedit că informația este adevărată, informația a fost preluată de Hotnews, iar directorul Colegiului Național Andrei Șaguna s-a simțit nevoit să emită un comunicat de presă pe marginea subiectului.

Problema a plecat de la niște mențiuni ciudate în regulamentul a trei școli de top din Brașov. Cel mai probabil, există și în alte unități de învățământ din țară, dar momentan au fost sesizate doar în orașul de sub Tâmpa. Elevii de gimnaziu, dacă nu obțin o medie anuală minimă a cărei valoare este fixată de conducere, sunt dați afară din școală.

Practica josnică, pe lângă faptul că traumatizează copiii care ajung să fie puși în situația respectivă, generază rezultate artificiale de promovabilitate pentru școala care apelează la ele. Este absolut irelevant faptul că profesorii ar trebui să-și asume o parte din vină. De fiecare dată, dacă un elev are sub nota 8 la română sau matematică, merită, practic, exmatriculat în clasa a șasea a unui colegiu național precum Andrei Șaguna.

Dacă este să fim realiști, astfel de mențiuni sunt practic invitații la meditații. În momentul în care ai luat o notă de cinci, reacția naturală este să te duci la profesor și să te rogi să te mediteze pentru că un singur profesor are puterea să-ți schimbe întregul traiect al educației.

Astfel, la Colegiul Național Andrei Șaguna, prevederea este următoarea: ”Elevii claselor a V-a, a VI-a şi a VII-a, care la sfârşitul anului şcolar nu obţin media generală de minimum 8.50, mediile generale la limba română şi la matematică de minimum 8.00,sau media generală la purtare de minimum 9.50, sunt declaraţi necorespunzători cu standardele şcolare asumate prin contractul educaţional semnat de părinte în momentul înscrierii la Colegiul Naţional „Andrei Șaguna” şi, în

consecinţă, nu vor mai frecventa cursurile colegiului, fiind obligaţi să se transfere, pentru anul şcolar următor, la alte şcoli. ”

Regulamentul Colegiului Național Dr. Ioan Meșotă prevede că ”Elevii din învăţământul gimnazial nu vor mai urma cursurile în următoarele cazuri:

i. media la purtare pe un semestru este mai mică de 8,00 (opt).

ii. media anuală la disciplinele Limba și literatura română sau Matematică este mai mică de 7,00 (șapte), iar aceștia nu obțin nota minimă 7,00 (șapte) nici la reexaminarea care se va desfășura în perioada examenelor de corigență. ”

Contractul educațional semnat de părinții ai căror copii ajung la Colegiul Național De Informatică Grigore Moisil prevede că elevul va părăsi școala dacă media generală scade sub 8, media la purtare scade sub 10, iar media la disciplinele de studiu care sunt testate în Evaluarea Națională scade sub 7. Cei de la Informatică sunt un pic mai flexibil, în timp ce situația la Șaguna este cea mai agresivă pentru mentalul copiilor și al părinților.

Apărarea directorului de la Colegiul Național Andrei Șaguna a gravitat în jurul faptului că prevederea respectivă a fost introdusă în urmă cu 18 ani. „Nu a existat nicio situaţie în care această prevedere să fi fost contestată de către cei implicaţi în procesul educaţional”, se arată în comunicatul conducerii colegiului. În plus, de când a fost introdusă prevedea cu pricina, ”doar” 29 de elevi s-au aflat sub incidența ei, iar marea majoritate au promovat în urma reevaluării. Din nou, stresul pe părinți, tensiunea din sufletul copiilor și cheltuielile suplimentare cu meditații sunt ignorate complet din comunicatul colegiului.