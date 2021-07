România, primul aur la Jocurile Olimpice 2020. Cine a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului

România a obținut prima medalie de aur la Jocurile Olimpice 2020. Ancuța Bodnar și Simona Radiș s-au impus într-o manieră senzațională în finala probei de dublu vâsle stabilind și un nou record olimpic. Canotoarele de 22 de ani au adus cea de-a 90-a medalie de aur din istoria participării țării noastre la Olimpiade.

România are aur la Jocurile Olimpice 2020. Miercuri, echipajul de dublu vâsle feminin al țării noastre a câștigat într-o manieră categorică titlul olimpic la Tokio. Ancuța Bodnar și Simona Radiș au evoluat într-o manieră entuziasmantă conducîând cursa de la start la final. Ele au stabilit și un nou record olimpic cu timpul de 6 min 41 sec 03/100 . Podiumul a fost completat de Noua Zeelandă (6 min 44 sec 82/100) și de Olanda (6 min 45 sec 73/100). Este cea de-a 90-a medalie de aur din istoria participărilor țării noastre la Olimpiade. De asemenea, este titlul cu numărul 20 pentru canotajul românesc.

Ambele sportive au vârsta de 22 de ani și sunt originare din Moldova. Ancuţa Bodnar este originară din județul Suceava, comuna Vatra Moldoviței, în timp ce Simona Radiș este din Botoșani. Cele două concurează în competițiile majore din anul 2019 când au și devenit vicecampioane mondiale la dublu vâsle. Ele sunt și campioane europene, titluri cucerite în 2020 și 2021.

A fost o cursă grea, dar foarte frumoasă. Am plecat motivate şi am reuşit să aducem medalia mult visată, mi-am îndeplinit visul olimpic aici. I-am făcut mândri pe toţi cei de acasă şi suntem foarte fericite de acest lucru. Am bătut şi recordul olimpic, nu ne-am aşteptat, dar ne doream asta. Dar ne-a ajutat şi vremea, chiar dacă au fost valuri, am avut vânt ajutător, dar a fost bine.

Din 2019 am intrat în barca de dublu vâsle şi de atunci am rămas în aceeaşi formulă. Au fost doi ani de muncă continuă, fără pauză, fără vacanţe. Am muncit mereu pentru acelaşi vis. Chiar dacă Olimpiada s-a amânat cu un an, noi am continuat să ne pregătim şi să muncim. Ne-am antrenat singure acasă în timpul pandemiei şi parcă eram unite prin acelaşi lucru. Am dat ce am avut mai bun noi azi ca să împlinim munca acestor ani”, a declarat Ancuţa Bodnar la finalul cursei, conform Agerpres.