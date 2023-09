România – Israel, LIVE TEXT & VIDEO, ora 21.45, preliminariile EURO 2024. Echipele probabile și ce a spus selecționerul Edi Iordănescu

România înfruntă astăzi, 9.09.2023, naționala din Israel în preliminariile Campionatului European de Fotbal. Tricolorii conduși de Edi Iordănescu au opt puncte după patru meciuri, iar un succes în meciul programat pe Arena Naționala ar consolida poziția secundă. Duelul începe la ora 21.45 și va putea fi urmărit pe site-ul www.playtech.ro.

România joacă astăzi, 9.09.2023, meciul cu numărul cinci din preliminariile Campionatului European de Fotbal din anul 2024. Echipa lui Edi Iordănescu ocupă locul doi în grupa I și are opt puncte, după patru runde și are un punct mai mult decât rivala din această seară, reprezentativa din Israel. Duelul se va desfășura pe stadionul Arena Națională și sunt șanse mari ca toate cele 48.000 de bilete să fie vândute. Cu șase ore înaintea fluierului de start mai erau disponibile 2.000 de bilete.

Imnul României va fi interpretat în această seară de Felicia Filip, o soprană care a cântat pe mari scene, precum Royal Opera House Covent Garden din Londra, la Moscova, Barcelona, Tokyo sau Toronto.

Federația a comunicat și câteva reguli de acces pentru spectatori, printre care:

Edi Iordănescu a fost prevăzător înaintea partidei cu naționala din Israel și nu a fost prea optimist în declarații.

„Vom încerca să ne concentrăm pe ce avem noi de făcut, dar nu vom subestima Israelul, are mulți jucători cu meciuri în cupele europene. Vom da totul, cred că suntem pregătiți. Suntem în fața unui moment important, dar suntem departe de obiectiv. E un joc cheie, dar nu decisiv. Îmi doresc bucurie, nu vrea să văd întristare. Îmi doresc mai mult ca oricând ca echipa să fie limpede în decizii, și miza să nu e umbrească deciziile. Avem o datorie față de noi, față se suporteri, ca după mulți ani să facem un pas către o calificare mult așteptată.

Sunt ani în care am suferit, calificări ratate, eu am considerat că am pierdut multe din reperele pe care naționala le avea. Poate am luat măsuri categorice care nu mi-au plăcut, dar sunt pregătit pentru asta și îmi asum. Am avertizat, apoi am arătat ă nu glumesc cu ce vorbesc. Dacă avem un grup care arată unitate, înseamnă că au fost decizii bune”, a declarat selecționerul.