Convocarea lui Ianis Hagi la echipa națională, contestată aprig de un jucător din „Generația de Aur”. „Acolo sunt alte criterii”

Basarab Panduru îl critică pe Edi Iordănescu, după ce a aflat lista cu jucătorii care au fost convocați pentru meciurile oficiale cu Israel și Kosovo. Fostul internațional este convins că Ianis Hagi nu avea ce să caute în acest lot și acuză că selecționerul nu are criterii clare de selecție și este sensibil la fotbaliștii care au contracte cu formații din străinătate.

Ianis Hagi a jucat în acest sezon doar 40 de minute în nouă meciuri la două echipe, Glasgow Rangers și Deportivo Alaves, dar Edi Iordănescu l-a chemat la prima reprezentativă pentru partidele cu Israel și Kosovo din preliminariile Campionatului European de Fotbal din anul 2024.

Data trecută când nu l-a trecut nici măcar pe lista preliminară, selecționerul a fost aspru criticat de tatăl jucătorului, iar acum a ajuns „în gura” unui fost component din „Generația de Aur”. Basarab Panduru a spus răspicat că Ianis Hagi nu trebuia să fie chemat la echipa națională.

„Ianis, după numărul de minute avute în ultimul timp, trebuie să fie la naţională? E altă discuţie, pe alte criterii e luat Ianis. Şi la Mihăilă sunt alte criterii. Puşcaş câte minute are jucate? Nada, nada, nada (n.r. – nimic). A mers pe nişte idei, că ăştia sunt acolo, că fac acolo, că au mai făcut la naţională, că au mai dat gol”, a declarat Basarab Panduru la Orange Sport.

Fostul internațional este convins că selecționerul are încredere mai mare în fotbaliștii de la echipe din străinătate pe care îi cheamă chiar dacă au probleme la echipele unde au contracte.

„Nu merita niciunul dintre ăia, dacă nu joacă, dacă au zero minute. Regulile nu sunt făcute pentru toată lumea. Unii joacă zero minute şi sunt, alţii joacă şi nu sunt. Bun, poţi să te antrenezi cum vrei, dar dacă nu joci… Când nu joci e o problemă mare. Nu ai cum să fii bun în momentul când te bagă, dacă nu joci trei, şase luni”, a mai spus Panduru.

O altă problemă este Marius Ștefănescu. Fotbalistul este om de bază la Sepsi Sfântu Gheorghe, are ofertă pe bani mulți de la FCSB, dar nu a fost chemat la echipa națională.

„Ştefănescu avea o şansă să vină la naţională dacă juca şi dădea şi nişte goluri.

Dar, tu când joci în campionatul României, nu dai niciun gol de când începe campionatul, cu cupe, cu tot… Are zero goluri, numai nada avem peste tot. Nu are cum, că el trebuie să facă ceva mai mult decât ceilalţi care au făcut ceva bun în viaţa lor. Criteriile sunt pentru unii, nu pentru toată lumea. Unii vin fără să facă nimic.

Ştefănescu încă încearcă să facă ceva. Dacă avea cinci, şase goluri, punea presiune pe selecţioner să-l ia”, a mai afirmat Panduru.