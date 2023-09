România îşi schimbă numele? Politicianul care vrea ca ţara noastră să se numească altfel. Numele e neaşteptat

O lungă perioadă de timp, politicianul care propune ca România să-și schimbe numele a dispărut din spațiul public. Dar acum, se pare că este decis să ceară această schimbare. Citește mai departe și vezi ce vrea de fapt celebrul Gheorghe Funar.

Ajuns astăzi la 74 de ani, Gheorghe Funar este politicianul recunoscut pentru declarațiile și atitudinea sa extremistă de-a lungul anilor.

Citește și: Politicianul din România pe care nimeni nu îl mai recunoaște. Cum a ajuns să arate

Cunoscut pentru activitatea sa politică de după 1990, ca membru al PUNR și ulterior înscriindu-se în partidul regretatului Corneliu Vadim-Tudor, PRM, Gheorghe Funar nu s-a sfiit în acești ani în a șoca audiența prin multele sale ieșiri extremiste în peisajul politic românesc.

Același politician a fost primarul orașului Cluj Napoca înfrânt la scrutinul de alegeri locale din 2004 de actualul edil, Emil Boc, care este și astăzi primarul acestui oraș.

La alegerile prezidențiale din 2014, Funar a candidat la funcția de președinte, obținând peste 45 de mii de voturi, echivalentul a unui procent derizoriu, de doar 0,47%.

Astăzi, din postura de fost președinte al unui alt partid, Partidului România Noastră, iar din 15 decembrie 2020 membru AUR, vine cu noi declarații incendiare, de data asta aducând în discuție ideea ca România să îşi schimbă numele, plecând de la exzemplul Indiei:

”A venit vremea ca să fie înlăturate toate urmele de stăpânire străină și să fie rescrisă Adevărata istorie a acestei țări unde „Vedele” au fost duse de Poporul Primordial Get, cu cel puțin 2.000 de ani î.Hr.

Istoria strămoșilor noștri Geți a fost și este falsificată de cei din autointitulatul „popor ales” care ascunde Adevărul despre Țara Primordială Geția, Poporul Primordial Get, Limba Primordială Getă (din care se trag: limba latină, greaca, franceză, germană, engleză ș.a.), Alfabetul Primordial Get, Scrierea Primordială Getă, Cifrele Primordiale Gete, Religia Primordială Monoteistă Getă, Civilizația Primordială Getă, Cultură Primordială Getă, Imperiul Primordial Get, Capitala Primordială Sarmisegetusa (cu suprafața de 400 ha), cu orașul său subteran (care există în județul Hunedoara lângă orașul Hațeg), Centrul Spiritual Primordial din Munții Orăștiei (cu identitatea falsificată de Sarmisegetusa Regia), „roirile” Poporului Get (din anii 4000 î.Hr. și 2000 î.Hr.) pe toate continentele.

Numele de Dacia dat țării noastre de către asasinii istorici și mincinoșii științifici oficiali este o identitate falsă pentru Geția, Țara Primordială cu o vechime de cel puțin 10.000 de ani! Furtul identității Poporului Primordial Get și a Geției este cea mai mare crimă din Istoria Omenirii. În loc de provincia Dacia Romană (106-258 d.Hr.), care a reprezentat circa 15% din teritoriul Geției, s-a scris și se vorbește de Dacia.”, scrie Gheorghe Funar.