Petiţie pentru schimbarea denumirii României. Cum s-ar putea numi ţara noastră. Diana Şoşoacă: „Ne duce cu gândul la o lovitură de stat”

Petiţie pentru schimbarea denumirii României! Petițiile online, indiferent de ceea ce se cere în ele, au devenit o nouă modă în România, dar până aici nimic rău. Numai că, cea mai recentă petiție, lansată de un arădean, pe numele lui Mărgărit-Daniel Buzoi, a creat un val de polemici în spațiul politic românesc. Culmea este că cele mai vehemente declarații pe marginea petiției le are Diana Șoșoacă, care declară că „Ne duce cu gândul la o lovitură de stat”, dar după ce în primă instanță declara cu totul altceva.

Mărgărit-Daniel Buzoi a lansat o petiţie pentru schimbarea denumirii României

Așa cum am învățat la Istorie, neamul românesc are rădăcini adânci în spatiul danubiano-pontic. Strămoșii românilor de azi, așa cum au arătat istoricii, sunt geto-dacii. Plecând de la acest aspect, arădeanul despre care vorbim a inițiat o petiție pentru schimbarea denumirii României, cerând „organizarea unui referendum național pentru schimbarea numelui țării în GEȚIA”. De altfel Mărgărit-Daniel Buzoi argumentează, în modul său original, cererea care a devenit subiect de polemică la început de an:

„Pentru strămoșul nostru get, Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos. Pentru Împăratul Galeriu cel Bătrîn și Împăratul Galeriu cel Tînar care au schimbat numele imperiului cu capitala la Roma în Imperiul Get. Pentru ca poporul nostru să renască din propria cenușă și să se mîntuiască. Pentru ca subconștientul individual și colectiv al națiunii să aibă un declic care să îi reamintească cine este cu adevărat, spiritul de luptă și curajul. Pentru toate acestea și multe altele România trebuie să devină GEȚIA.”, scrie arădeanul în descrierea din petiție.

Ba mai mult de-atât, domnul Buzoi aduce în prim plan și două declarații ale unor nume din politica românească a acestui moment. Una dintre ele aparține lui Gheorghe Funar, președintele Partidului România Noastră, care ar fi declarat că:

„Eu sunt de părere că trebuie să revenim la GEȚIA, ca nume de țară și la get. E poporul primordial, e poporul sfînt, poporul lăsat de bunul Dumnezeu….. Semnificația cuvîntului get fiind de cel înțelept.”

Diana Şoşoacă are reacții!

În aceeași argumentare a petiției, arădeanul aduce în prim plan o a doua declarație, despre care spune că îi aparține senatorului independent de Iași, Diana Șoșoacă, care ar fi declarat: „Datorită legilor pelagine… Pentru că legile pelagine ale traco-geto-dacilor… pentru că de fapt daci ne-au numit romanii cînd ne-au cucerit, Dacia este o înfrîngere, noi normal ne-am numit GEȚIA …. Dacia trebuie să ne iasă din cap pentru că este simbolul sclaviei. DECI NOI SUNTEM GEȚIA.”

Dar, așa cum ne-a obișnuit, tot Diana Șoșoacă vine și declară că „Ne duce cu gândul la o lovitură de stat”, făcând referire la faptul că o astfel de schimbare ar necesita modificarea Constituției României, răspunzând întrebărilor puse de jurnaliștii de la Realitatea:

„Este prima oară când aud de acest proiect (de schimbare a numelui țării, n.r.). Știu că dl Funar ar sprijini un astfel de proiect. Petiția pentru Geția e inițiată de cineva pe care nu-l cunosc. Pentru a schimba denumirea țării noastre trebuie schimbată constituția, nu revizuita, schimbată. Ceea ce ne duce cu gândul la o lovitură de stat. Pentru că numai așa poți să anulezi această constituție și să poți să adopți o nouă constituție Să inițiezi un astfel de proiect de schimbare a constiuției este un act de înaltă trădare. Constituția poate fi schimbată sau modificată, pe ici, pe colo, când ai patrioti si nationalisti la putere. Pentru că această constituție a fost foarte bine făcută, în primul rând de Antonio Iorgovan, parintele Constituției.”, declară Diana Șoșoacă la Realitatea Plus.

Această petiţie pentru schimbarea denumirii României a strâns doar 78 de semnături de la momentul inițierii ei, iar arădeanul care a inițiat acest demers este în continuare încrezător în demersul său. În urmă cu ceva timp, atât în Sibiu, cât și pe străzile Bucureștiului, Mărgărit-Daniel Buzoi a putut fi văzut purtând o pancardă, promovând o altă petiție „Venit minim garantat”, care a eșuat, așa cum, probabil mai mult ca sigur, se va întâmpla și cu actualul demers.