România, cu un pas mai aproape de Schengen! Preşedintele Austriei speră că votul guvernului său va fi revizuit

După votul de veto dat României pentru aderarea la spațiul Schengen, multe voci au criticat dur Cancelaria Austriei. Ulterior, politicieni de top europeni au încercat să facă, din nou, lobby pentru statul român, dar fără succes. Acum, se pare că România este cu un pas mai aproape de Schengen, după recentele declarații ale Preşedintelui Austriei, care speră că votul guvernului său va fi revizuit.

Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, și președintele României, Klaus Johannis, s-au declarat optimiști cu privire la găsirea unei soluții la disputa privind admiterea României în spațiul Schengen.

Vezi și: Ce câștigă România dacă dă în judecată Austria. Ce alte soluții există și cum poate schimba Iohannis situația INTERVIU

Un purtător de cuvânt al lui Van der Bellen a declarat pentru postul public de televiziune ORF că ambii președinți, care s-au întâlnit în sptembrie anul acesta în cadrul summitului ”Inițiativa celor Trei Mări” de la București, ”și-au exprimat speranța că problemele care stau în prezent în calea aderării vor putea fi rezolvate în curând în mod pozitiv, în beneficiul ambelor țări”.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că președintele austriac a adoptat întotdeauna poziția clară că integrarea europeană a fost și va continua să fie extrem de importantă pentru economia austriacă orientată spre export.

Imediat după votul din decembrie, Johannis calificase decizia Austriei drept ”profund nedreaptă„, iar efectele devierii României de a fi mai aproape de Schengen aveau să apară imediat, atât în Parlamentul European, cât și pe plan local, în rândul politicienilor români.

Vezi despre: Vestea momentului în România despre aderare. Austria a făcut anunțul clar

La summit-ul din septembrie, Johannis a declarat că apreciază ”angajamentul continuu al lui Van der Bellen pentru o soluție care să permită României să adere la spațiul Schengen cât mai curând posibil”.

În decembrie anul trecut, Austria s-a opus prin veto aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen fără controale la frontieră. Motivul invocat a fost numărul mare de cereri de azil în Austria.

În 2022, au existat peste 100.000 de treceri ilegale de frontieră în Austria, dintre care 75.000 nu au fost înregistrate, declarase atunci ministrul austriac de interne Gerhard Karner, adăugând: ”Este greșit ca un sistem care nu funcționează în multe locuri să fie extins și în acest moment”.

Dar, în recentul discurs susținut de președintele austriac Van der Bellen apare o schimbare esențială pentru viitorul României referitor la intrarea în zona de liberă circulație economică, asta însemnând posibil că România este mai aproape de Schengen, oficialul declarând că:

”În momentul în care Guvernul federal austriac a zis nu pentru aderarea României și Bulgariei la spațiul Schenghen, am venit cu un comunicat public, în care am zis că nu sunt de acord cu decizia Guvernului meu.

Nu am văzut sens blocării României și Bulgariei la sistemul Schengen. Întrebarea este mult mai vastă, cum am putea să controlăm fluxul de oameni care-și caută un loc de muncă sau un azil în cele 27 de state ale UE. Am considerat că decizia Guvernului Federal austriac este greșită, dar sper într-o bună zi să fie revizuită.

Am avut mai multe contacte cu președintele Iohhannis și președintele bulgar…() Și astăzi consider că decizia nu a fost una corectă”, a declarat președintele austriac Van der Bellen.