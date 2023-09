Cazul Schengen. Ce câștigă România dacă dă în judecată Austria. Ce alte soluții există și cum poate schimba Iohannis situația INTERVIU

Marcel Ciolacu, premierul României, a anunțat zilele trecute că va da Austria în judecată și îi cere despăgubiri pentru că se opune în continuare la aderarea României la spațiul Schengen, însă această procedură „este anevoioasă, nu are temei legal” și ar putea dura ani de zile până la o decizie a explicat europarlamentarul USR Vlad Gheorghe pentru Playtech.ro.

Cum vrea să-i convingă Ciolacu pe austrieci să lase România în Schengen

Marcel Ciolacu a precizat că România a pierdut două procente din PIB din cauza veto-ului Austriei. Într-o nouă reacție avută luni pe subiect, premierul Marcel Ciolacu l-a criticat pe cancelarul Austriei Karl Nehammer.

„Dacă-i așa de distrus Schengen-ul nu am nicio problemă ca Austria să iasă din Schengen să-și facă ziduri kilometrice cu sârmă ghimpată și electrice. Dacă Austria dorește această abordare cu garduri să și le plătească, să iasă din Schengen și noi o sa ne descurcăm în interiorul Schengen fără probleme”, a transmis Marcel Ciolacu.

Totodată, premierul Ciolacu anunța zilele trecute într-un interviu acordat ziarului austriac Derstandar că rea să dea în judecată Austria pentru despăgubiri la Curtea Europeană de Justiție, dacă guvernul austriac insistă asupra dreptului de veto împotriva aderării României la Schengen.

„Ceea ce nu pot accepta este explicația că vetoul Schengen are de-a face cu campania electorală din Austria. Spania, ca țară aflată la președinția UE, sprijină acum aderarea României la spațiul Schengen și se asigură că această problemă este din nou pe ordinea de zi – fie în octombrie, fie pe 4 sau 5 decembrie la Consiliul miniștrilor de interne ale UE. Toate celelalte state – cu excepția Austriei – susțin și ele aderarea României. Nu este adevărat și ceea ce spune Nehammer și anume că este o migrație crescută prin România. De asemenea, am introdus controale comune la frontieră cu Serbia pentru a scoate această problemă de pe masă. Totuși, dacă cancelarul Nehammer își folosește din nou dreptul de veto în mod nejustificat, în calitate de prim-ministru va trebui să contesc decizia Austriei la Curtea Europeană de Justiție”, a explicat Ciolacu.

Ce se întâmplă dacă dăm în judecată Austria?

Vlad Gheorghe, europarlamentar USR, a explicat pentru Playtech.ro care sunt pârghiile pe care le poate folosi România în „lupta cu Austria” și care sunt așii din mâneca de care se pot folosi politicienii de la București.

Playtech.ro: Cât ajută procecdura anunțată de Marcel Ciolacu aderarea României la Schengen? Poate schimba datele problemei?

Vlad Gheorghe, europarlamentar: Marcel Ciolacu a furat o inițiativă, inițiativa mea și a Parlamentului European care a fost transformată într-o rezoluție a Parlamentului European la începutul verii. Ca orice alt plagiator nu a știut ce fură. Noi am spus că România și Bulgaria trebuie să primească despăgubiri de când li s-a refuzat nejustificat accesul în spațiul Schengen. Am pus asta într-o rezoluție a Parlamentului care fiind votată a devenit temei legal, devenind temei legal, ea este obligatorie pentru instituțiile europene, iar România trebuie să folosească acel temei legal, respectiv să oblige Comisia Europeană în baza acelei rezoluții să facă evaluarea despăgubirilor totale care ni se datorează nouă. După această evaluare vom avea o sumă pe care o putem cere direct prin această procedură de la austrieci, tocmai că nu a înțeles acest lucru Marcel Ciolacu, cum nu a înțeles ce a furat, acum vorbește de o altă procedură mult mai anevoioasă și pentru care nu are temei legal, respectiv procedura despăgubiri prin instanță care ar dura 7 ani sau 10 ani. Marcel Ciolacu ar trebui să-și facă temele corect, să aplice rezoluția Parlamentului European care ar genera o obligație de plată și ar fi o perioadă de luni până la un an cel mult, nu să se ducă pe o pistă care este pierdută de la început, respectiv cea a datului în judecată a Austriei. Poată că o face intenționat, eu l-am bănuit de incompetență, dar poate o face intenționat pentru că este imposibil.

Playtech.ro: Cum arată nota de plată a Austriei și cât pierde România în fiecare an pentru că e în afara spațiului Schengen?

Vlad Gheorghe, europarlamentar: Eu săptămâna trecută am fost în Austria și am lăsat lui Nehammer și parlamentarilor austrieci o factură de 11 miliarde de euro și această factură în limba germană, ca să priceapă a fost însoțită de un mesaj că acesta este doar începutul pentru că aceasta este evaluarea independentă a pierderilor suferite într-un an. Evaluarea a fost făcute de mai multe case de consultanță care sunt imparțiale. Asta este ca un apel de trezire a celor din Austria că se întâmplă lucruri și că în curând Comisia Europeană o să se apuce să calculeze totalul despăgubirilor.

Playtech.ro: Ce trebuie să facă politicienii de la București pentru a convinge Austria?

Vlad Gheorghe, europarlamentar: Noi nu avem de rezolvat decât la București, să ne alegem în sfârșit niște reprezentanți care să facă ceva în Uniunea Europeană, pe noi nu ne crede nimeni pentru că avem niște reprezentanți pe care nu îi crede nimeni. Dacă ar fi acolo niște oameni în Consiliu acre să fi arătat această factură la timpul ei, austriecilor și să spună austriecilor și să fie credibili când spun asta: măi, oameni buni gândiți-vă bine ce faceți pentru că o să plătiți de o să vă vină rău , eu cred că lucrurile stăteau altfel azi. Noi nu avem altă problemă cu migrația și cu alte prostii pe care le ridică austriecii.

Playtech.ro: Mai are România șanse să adere la spațiul Schengen anul acesta? Dacă ratăm aderarea în 2023 ce se întâmplă?

Vlad Gheorghe, europarlamentar: Procedural vorbim avem două șanse, una acum în octombrie, și ultima șansă în decembrie. Am avut discuții cu reprezentanți din președinția spaniolă a Consiliului, acestea sunt cele două momente, ei fac tot posibilul își fac loc pe ordinea de zi pentru un astfel de subiect, numai că austriecii le-au comunicat inclusiv în scris că poziția lor este aceeași Riscăm să pierdem aderarea din cauza unor corupți de la Viena și din cauza unor corupți incompetenți de la București, astea sunt problemele noastre. România și cetățenii ei nu au nicio vină în povestea asta. Nu pierdem dreptul la despăgubiri pentru că de aceea am făcut și acest demers în aceea formă pentru că acum este presiune pe ei, în caz de Doamne ferește rămâne valabilă plata în sine a despăgubirilor, dar trenul pentru Schengen va fi ținut în gară cel puțin un an de zile dacă anul acesta nu reușim să intrăm în spațiul Schengen Ei au doi ași în mânecă, un as pe care l-am pus noi în Parlamentul European cu acest temei legal de despăgubiri în rezoluția Parlamentului și mai au un as pe care l-au avut mereu vetoul din Consiliu pe care un politician care joacă pentru țara lui și nu pentru propria numire undeva ar fi putut să joace încă de la început. Iohannis nu își folosește dreptul de veto pentru că urmărește să fie numit într-o funcție europeană, iar pentru numire are nevoie de unanimitate, nu vrea să se pună rău cu nimeni, în afară de poporul român

Întrebat, duminică, la Prima News, dacă România are vreo şansă să intre în Schengen în acest an, Cătălin Predoiu a spus că crede că în acest an „vor fi evoluţii”.

“Cred că anul ăsta vor fi evoluţii. Există un sprijin diplomatic în continuare consolidat pentru România. Am avut discuţii cu omologul austriac, care evident că exprimă şi poziţiile cancelarului şi sunt sigur că am primit semnale înapoi că am amenajat un cadru de discuţii reluând în zona cooperare aceste negocieri. Există o evoluţie pozitivă în sensul că deja Austria nu mai pune România ca principala cauză pentru poziţia ei, date fiind cifrele de migraţie mai scăzute. Deci calea diplomatică a dat şi un rezultat aici. Există o problemă pe care Austria o are cu cadrul european privind migraţia şi azilul, acordul Dublin, care se respectă şi nu prea în Europa şi trebuie reînnoit. Şi se lucrează în acest sens. Există un contact permanent cu Comisia Europeană şi la nivel de minister, dar şi la nivel superior ministerului: Ministerul de Externe, preşedintele ţării, prim-ministru”, a afirmat Cătălin Predoiu, potrivit News.

