România are jumătate din punctele energetice din întreaga lume. Care este cel mai cunoscut loc, aici de încarci spiritual

La un moment dat în viața noastră, cu toții am întâlnit un loc despre care am știut imediat că este special, chiar dacă nu am putut identifica motivul. Dacă suficient de mulți oameni ajung la aceeași concluzie despre o zonă, aceasta poate începe să își dezvolte o reputație de loc impregnat de o putere primordială. Vorbim de punctele energetice, iar cercetătorii spun că România are jumătate din punctele energetice din întreaga lume. Citește mai departe și află care este cel mai cunoscut loc unde te încarci spiritual.

Ce sunt punctele energetice, sau vortexurile de energie

Cunoscute și sub numele de vortexuri energetice, aceste spații sacre sunt respectate de oamenii spirituali care își recunosc puterea concentrată și doresc să împărtășească această energie pozitivă cu lumea.

Află despre: Cum arată catacombele din București. ”Porțile Timpului” sunt pasajele energetice și tunelurile de fugă ale lui Nicolae Ceaușescu

Dacă v-ați întrebat vreodată ”ce este un vortex energetic?”, ați ajuns la locul potrivit. Aici, ne vom scufunda în ceea ce face ca vortexurile de energie să fie spirituale și vom acoperi 10 locații de vortexuri de energie pe care mulți oameni spirituali și mediumi le consideră a fi locuri cu o putere naturală extraordinară.

În științele naturii, un vortex este pur și simplu o masă de pământ, apă sau aer care se învârte. În mod similar, oamenii care se ocupă cu spiritualitatea ezoterică definesc un vortex energetic ca fiind ”o locație specifică în care se adună curenți de energie care se învârt și impregnează locul cu niveluri de energie terestră peste medie”.

Unii cred că vortexurile de energie tind să apară la intersecțiile critice ale liniilor ley, care sunt linii drepte ce leagă locurile sacre din întreaga lume și se aliniază cu energia electromagnetică a Pământului.

Potrivit acestor credințe, acumularea de energie spirituală îi atrage pe oameni să se adune în aceste locuri pentru rugăciune, meditație și vindecare, în același mod în care alții caută sfatul unui medium de încredere și de încredere pentru claritate și încheiere.

De ce sunt punctele energetice considerate spirituale?

Încă de la începuturile civilizației, oamenii au căutat să extrapoleze sensul din haos. Un mod în care oamenii fac acest lucru este să caute zone care emană energie pozitivă, cum ar fi munții sau lacurile.

Cu timpul, unele dintre aceste locuri au devenit așezări permanente, iar culturile antice au construit monumente pentru a le valorifica puterile. Înaintați rapid cu câteva sute sau mii de ani, iar unele continuă să funcționeze și astăzi ca spații spirituale.

Vezi și: Oraşul subteran întins pe sute de kilometri care s-ar afla în România. Zona din ţara noastră despre care se ştiu prea puţine

Indiferent dacă credeți sau nu în atracția liniilor ley, locurile care dețin puncte energetice continuă să atragă în fiecare an mii de vizitatori în căutare de pace și armonie. Fie că vin pentru o experiență religioasă sau pur și simplu pentru a reflecta și medita, oamenii care vizitează punctele energetice recunosc puterea energiei pozitive și potențialul acesteia de a vindeca mintea, corpul și sufletul.

De-a lungul mileniilor, spun cercetătorii, au apărut peste tot în lume astfel de zone care au puncte, sau vortexuri energetice, multe dintre ele fiind recunoscute și astăzi, deși sunt încă pline de mister și nu se știe în mod cert cum au apărut.

Punctele energetice cele mai cunoscute din întreaga lume

Fascinația istoriei, și mai ales asupra civilizațiilor demult dispărute a atras o lume întreagă, fie că vorbim de cercetători, fie doar de împtimiții de istorie și spiritualitate.

Referindu-ne la partea de spiritualitate doar, au apărut zeci de lucrări de specialitate, dar și multă mitologie, privind aceste 10 puncte energetice, cele mai cunoscute la nivel mondial, și trebuie să recunoaștem că și astăzi incită la speculații și la noi teorii spectaculoase.

Dar, iată care sunt cele 10 puncte energetice cele mai cunoscute din întreaga lume:

1. Stonehenge, Wiltshire, Anglia

Stonehenge este adesea unul dintre primele locuri care îți vin în minte atunci când vine vorba de locuri mistice. Situat pe Câmpia Salisbury din Wiltshire, Anglia, Stonehenge este un monument preistoric alcătuit din pietre masive în picioare.

Află și: Misterul de la Stonehenge a fost deslușit, în sfârșit! De unde vin, de fapt, pietrele bizare

Această minune megalitică a fost ridicată între anii 3000 și 2000 î.Hr. și este posibil să fi servit inițial ca loc de înmormântare sau ca loc de ceremonii. Unii oameni spirituali estimează că Stonehenge se află la intersecția a 14 linii ley diferite, așa că nu este de mirare că locul este unul dintre cele mai importante locații de vortexuri energetice din lume.

Aproape un milion de oameni vizitează Stonehenge în fiecare an, o dovadă a puterii acestui monument antic.

2. Sedona, Arizona, SUA

Amplasată în Pădurea Națională Coconino, Sedona, Arizona, este o destinație populară pentru pasionații de activități în aer liber, unde pot face drumeții, merge cu bicicleta și face tabără.

Citește despre: Locul din România unde funcțiile organismului se regenerează instant. Cei care ajung aici spun că întineresc

Alții vin să se odihnească și să se întinerisească într-una dintre numeroasele centre spa și stațiuni terapeutice ale orașului.

Atmosfera liniștită din Sedona îi determină pe mulți oameni spirituali să privească întregul oraș ca pe un imens vortex energetic. De asemenea, orașul găzduiește câteva locații cheie care se presupune că se află la intersecția mai multor linii ley.

Bells Rock, Cathedral Rock și Boynton Canyon sunt doar câteva dintre vortexurile din Sedona care prezintă un interes deosebit pentru vizitatorii care vin în oraș în căutarea unei experiențe psihice autentice.

3. Machu Picchu, provincia Urubamba, Peru

Machu Picchu este considerată una dintre cele șapte noi minuni ale lumii și nu este greu de înțeles de ce. Cetatea incașă din secolul al XV-lea se află pe vârful unei creste muntoase de 7.970 de metri deasupra Văii Sacre din Munții Anzi.

Pe lângă faptul că servește ca sit arheologic important, Machu Picchu încântă și vizitatorii și oamenii spirituali care vin să se bucure de măreția unuia dintre cele mai bine conservate spații culturale antice din lume.

Incașii venerau Machu Picchu ca pe un loc cu o importanță ceremonială și strategică semnificativă, iar acest lucru se poate vedea în grija metodică cu care au construit situl. Pur și simplu, mergând pe terenul pe care se află Machu Picchu, puteți simți energia pământului sub picioarele dumneavoastră și plecați simțindu-vă mai ancorat în pământ decât erați înainte de sosire.

4. Muntele Table, Cape Town, Africa de Sud

Table Mountain este un munte cu vârful plat care domină orașul plin de viață Cape Town din Africa de Sud. În fiecare an, aproape 4,2 milioane de oameni vizitează Parcul Național Table Mountain din jur.

Mulți vizitatori urcă cu telecabina sau fac o drumeție până în vârful muntelui pentru a se bucura de priveliștile sale pitorești. În anumite cercuri ezoterice, Table Mountain este văzut ca fiind vortexul Pământului, unul dintre cele patru situri răspândite în întreaga lume care guvernează puterile elementare ale pământului, aerului, focului și, respectiv, apei.

Fie că stați la baza sa sau urcați pe vârful său, puteți simți energia calmă, dar fermă, emanată de Table Mountain. Dacă consultați o sursă psihică în căutarea liniștii sau a întinericirii, există o mare probabilitate ca aceasta să vă spună să vizitați Table Mountain pentru a găsi vindecare.

5. Marea Piramidă din Giza, Giza, Egipt

Este greu să privești Marea Piramidă din Giza și să nu fii cuprins de admirație. Cea mai mare și cea mai veche piramidă din Giza este una dintre cele Șapte Minuni ale Lumii Antice și a stat în picioare deasupra orizontului egiptean timp de 4500 de ani.

Vezi despre: Cele șapte minuni ale lumii s-au schimbat: ce trebuie să vizitezi de pe lista CNN

Ea servește drept simbol al puterii Egiptului antic și continuă să îi nedumerească pe cercetători cu măsurătorile sale precise și cu efortul necesar pentru a o construi. Unii susțin că Marea Piramidă din Giza este vortexul aerului, așa cum Muntele Table este vortexul Pământului.

În plus, fizicienii internaționali au descoperit că Marea Piramidă concentrează energie electromagnetică sub baza sa și în camerele sale interne. Este posibil ca constructorii inițiali să fi ales în mod explicit acest loc pentru energia sa pozitivă.

6. Muntele Shasta, California, Statele Unite ale Americii

Muntele Shasta este un vulcan potențial activ din Munții Cascadelor, în nordul Californiei. Cu o înălțime de peste 4.000 de metri, acest munte acoperit de zăpadă este al cincilea ca mărime din California și cel mai voluminos dintre toți stratovulcanii din Cascade.

Acesta atrage mii de vizitatori în fiecare an. Mulți mediumi californieni și adepți ai New Age consideră Muntele Shasta un vortex energetic care favorizează vindecarea și creșterea spirituală.

De asemenea, ocupă un loc important în tradiția triburilor locale Klamath, care consideră muntele ca fiind un loc sacru care găzduiește Creatorul lumii și acționează ca o punte între tărâmul spiritual și cel natural. Indiferent de ceea ce credeți, merită să vizitați Muntele Shasta pentru a-i experimenta puterea la fața locului.

7. Es Vedrà, Ibiza, Spania

Es Vedrà este unul dintre cele mai impresionante și mistice obiective turistice din Ibiza, Spania. Această stâncă calcaroasă uriașă se ridică la peste 1.300 de metri deasupra apei, în largul coastei de vest a insulei Ibiza, în apropiere de Cala d’Hort.

Deși nu puteți vizita Es Vedrà în persoană, o puteți vedea clar de pe plajă sau puteți rezerva o excursie cu barca pentru a vedea mai îndeaproape această formațiune misterioasă. Zona din jurul lui Es Vedrà emană un câmp magnetic atât de puternic încât unii susțin că este al treilea cel mai magnetic loc din lume, după Polul Nord și Triunghiul Bermudelor.

Cu punctele energetice în centrul său, nu este de mirare că stânca este subiectul multor legende, inclusiv a uneia care susține că face parte din continentul pierdut al Atlantidei. Indiferent de asta, vizitatorii de la Es Vedrà raportează că stânca este un loc magic, plin de energie pozitivă.

8. Haleakalā Volcana, Hawaii, SUA

Cunoscut și sub numele de Vulcanul Maui de Est, Haleakalā este un vulcan scut gigantic care domină jumătatea estică a insulei hawaiiene Maui. Cel mai înalt vârf al său atinge 3.023 de metri și oferă priveliști uluitoare asupra peisajului înconjurător.

În legendele hawaiiene, craterul din vârful Haleakalā a fost casa bunicii semizeului Māui, care l-a ajutat să captureze soarele și să îl facă să se rotească pe cer. Anumite persoane spirituale cred că Haleakalā face parte diin punctele energetice ale Focului și se clasează ca unul dintre cele patru mari vortexuri elementare.

La fel cum un medium te poate învăța despre tine însuți, o vizită la Haleakalā te poate ajuta să te conectezi la ritmul inimii tale și să îmbunătățești călătoriile de meditație și de descoperire de sine.

9. Uluru, Teritoriul de Nord, Australia

Uluru, sau Ayers Rock, este o formațiune masivă de gresie situată în partea de sud a Teritoriului de Nord-Vest din Australia.

Vezi și: A murit singurul om care a escaladat de 10 ori vârful Everest fără oxigen suplimentar

Cu o altitudine de 2.831 de metri, este unul dintre cele mai importante repere geografice ale Australiei și o destinație turistică populară datorită priveliștilor sale impresionante și a florei, faunei și formațiunilor stâncoase din jur, și unul din punctele energetice importante.

Pentru populația aborigenă din zonă, Aṉangu, Uluru este un loc sacru și apare în mai multe mituri de creație și povești populare. Potrivit unora, dacă iei o piatră de pe Uluru, vei suferi consecințe nefaste. Din fericire, majoritatea vizitatorilor care asistă la această masivă formațiune de gresie roșie masivă nu pleacă blestemați, ci, dimpotrivă, plini de uimire și inspirație.

10. Lacul Rotopounamu, Insula de Nord, Noua Zeelandă

Lacul Rotopounamu este un lac frumos situat într-un crater din partea de vest a Mihanga, pe Insula de Nord a Noii Zeelande. Numele său provine de la cuvintele maori pentru ”lac” (roto) și ”piatră verde” (pounamu).

Lacul este unic prin faptul că este alimentat de șapte cursuri de apă, dar nu are nicio ieșire vizibilă, ceea ce i-a determinat pe cercetători să speculeze că se scurge în subteran. Potrivit teoreticienilor, Lacul Rotopounamu este vortexul de apă al planetei și, ca atare, are un rol esențial în menținerea echilibrului elementar al Pământului.

În cultura Maori, pietrele verzi caracteristice lacului sunt considerate sacre și stau la baza numelui său. Toți vizitatorii sunt invitați să se plimbe în jurul lacului și să experimenteze singuri binecuvântarea sa.

Dar, conform unor studii realizate de-a lungul anilor, se pare că România are jumătate din punctele energetice din întreaga lume.

România are jumătate din punctele energetice din întreaga lume

Nu este prima dată când auzim de punctele energetice din România, mulți vorbind de cele de pe Vârful Omu, sau din zona Râșnov, unde se consideră a fi cel mai puternic punct energetic din România.

Citește despre: Locul interzis de lângă Sarmizegetusa. De ce comuniştii nu au lăsat pe nimeni acolo ani de zile

Conform studiilor, în România cel mai cunoscut triunghi energetic este Omu-Babele-Sfinxul, care are o putere incalculabilă. În jurul său apar, la intervale diferite, conuri de lumină albă lăptoasă care se rotesc ca un vortex de nori amplificând percepția extrasenzorială.

Deși se speculează că la nivel mondial ar fi 15 astfel de puncte, dintre care am prezentat deja 10, cercetătorii din domeniu spun că România are jumătate din punctele energetice din întreaga lume, mai exact 7 astfel de locuri pline de energie.

Care este cel mai cunoscut loc, aici de încarci spiritual

Un alt punct energetic s-ar afla în Peșterea Ialomiței, considerat de cercetători ca fiind primul nivel de energie din acest triunghi magic Omu-Babele-Sfinxul. Alte dovezi care vorbesc despre punctele energetice din România sunt menționate și de cercetătorul George Șerbana:

„La Căscioarele a început istoria care vine de la Istru! Aici a fost o mare civilizație a zeilor Titan. Aici s-au găsit necropole de uriași și multe pietre cu inscripții ciudate și linii care delimitează zone cunoscute doar de antici. Cu echipamente moderne, se poate vedea o mare zonă geoenergetică și o acustică uimitoare. Cel care doarme noaptea aici, în zona Panteonului Căscioarele, aude clar șoaptele oamenilor de dincolo de balta Izvorul Cătălui.”

Concluzie

Lumea este plină de forțe misterioase, iar anumite locuri par să amplifice și să concentreze aceste energii.

Punctele energetice funcționează ca locuri de putere spirituală și de vindecare, iar multe dintre ele servesc drept repere culturale, istorice și geografice importante.