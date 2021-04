România ar putea produce un vaccin anti-covid-19. Anunțul făcut de premier

Premierul Florin Cîțu a anunțat în urmă cu o lună că România ar putea produce un vaccin anti-COVID-19, informând că a început discuțiile cu Uniunea Europeană. Noile vești despre operațiune.

O companie românească ar putea produce un ser împotriva noului virus, dacă va trece de evaluarea Uniunii Europene, a anunțat în 3 aprilie premierul Florin Cîțu. În prezent, țara noastră se află în proces de selecție. Alte 11 companii sunt evaluate pentru fabricarea unor componente folosite în toate tipurile de vaccin. Prin comparație, vecinii bulgari au intrat în competiție pentru fabricarea și distribuția vaccinurilor cu doar trei companii. Ungaria tot cu trei, iar Slovenia cu una.

„Nu, România va face un lucru mult mai bun. Noi vom încerca să producem vaccinul la Cantacuzino. Ne-am arătat disponibilitatea, am trimis o scrisoare oficialilor europeni, aşteptăm să aflăm ce vaccin am putea produce. Am anunțat deja UE”, spunea premierul României în luna februarie 2020.