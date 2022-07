Româncele au luat cu asalt pagina de Facebook a lui George Buhnici. Uluitor ce mesaje îi transmit

George Buhnici, în centrul unui nou scandal. După ce a făcut o serie de declarații privind trupurile fetelor care fac plajă, bărbatul a fost acuzat de sexualizarea minorelor. Între timp, poziția vedetei a fost ștearsă de pe internet, însă a rămas scrisă în presă. Totodată, ea a fost preluată de către mai mulți reprezentanți ai organizațiilor care luptă împotriva inegalităților de gen. Iată cum au reacționat româncele la comentariile lui George Buhnici!

George Buhnici, un nou derapaj care a revoltat internetul. Realizatorul de vloguri de tehnologie, case, criptomonede și altele a făcut o serie de declarații șocante despre trupurile femeilor. Vedeta le-a trimis pe tinere la sală, îndemându-le să scape de celulită și vergeturi.

Bărbatul în vârstă de 41 de ani s-a deplasat, recent, la Neversea împreună cu partenera sa, Lorena Buhnici. La un moment dat, realizatorul de vloguri a spus în cel mai direct mod posibil că a fost dezamăgit de trupurile tinerelor pe care le-a văzut.

Însă nu doar femeile au reacționat la replica acestuia. Chiar și bărbații i-au atras atenția lui George Buhnici, reproșându-i că a devenit „un mare bădăran”. Un internaut i-a transmis că se comportă ca „ultimul țăran venit la oraș, care a descoperit sala și de care nu mai are nimeni loc” și l-a îndemnat să se uite în curtea lui, nu a altora.

George Buhnici a fost acuzat imediat de sexualizarea minorelor. Bărbatul și-a lăudat soția, susținând că are un corp de minoră. Însă nu lauda în sine a fost problema, așa cum se poate observa și în declarațiile ce urmează.

„Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele, jur. Dacă îți spun vârsta adevărată o să înțelegi că e minoră. Că dacă scazi cât i-ai da tu cu cât are ea, minoră iese”, sunt câteva dintre controversatele replici ale lui George Buhnici.