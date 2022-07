George Buhnici, un nou derapaj care a revoltat internetul. Soția lui a replicat imediat: ”Doamne ferește!”

George Buhnici a fost pus la zid de majoritatea internauților în urma unor afirmații controversate făcute recent. De asemenea, soția sa care se afla alături de el a venit imediat cu o replică. ,,Doamne ferește!”, a spus aceasta. Bărbatul a reușit să supere multe doamne și domnișoare cu cuvintele sale. Unii fani au considerat spusele bărbatului doar ca pe câteva glume nereușite. Ce a putut să spună?

George Buhnici a reușit să stârnească din nou un val de reacții în urma ultimelor afirmații controversate. Bărbatul

a ajuns la un celebru festival al verii și a fost prins imediat de un reporter. Cunoscutul realizator de vloguri de tehnologie, case, criptomonede și alte domenii a făcut o serie de declarații șocante.

Mai exact, el s-a aflat la Neversea, acolo unde a mărturisit că rezistă distracției chiar mai bine decât unii tineri de acolo. El a reușit să o uimească și pe partenera lui cu câteva cuvinte. Mai exact, cel din urmă a lăudat forma fizică de excepție pe care o are mama fetiței lui.

George Buhnici: Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Uită-te la ea! Câți ani îi dai?

Reporter: 25 de ani. Dar nu e minoră cum ai zis!

Lorena, soția lui Buhnici: Nu, nu sunt! Doamne ferește!

George Buhnici: Auzi, dacă îți spun vârsta reală o să înțelegi că e minoră. Dacă scazi cât i-au dat tu, cu cât are ea, minoră iese. (Sursa: XNS – Antena Stars)