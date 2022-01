Cine este Lorena, soția lui George Buhnici, și ce afaceri are în online

Cine este Lorena, soția lui George Buhnici, și ce afaceri în mediul online. Fostul jurnalist de la PRO TV și soția sa, Lorena, fac echipă bună împreună și pe plan profesional. Alături de soțul ei a creat ceea ce la ora actuală reprezintă cea mai de succes platformă din România, dedicată bărbaților, dar nu numai.

Lorena Buhnici este, din 2010, soția lui George Buhnici, fostul prezentator al emisiunii iLike IT, de la PRO TV. Ea este un bun antreprenor și specialist în comunicare. Alături de soțul ei deține site-ul cavaleria.ro, cea mai de succes platformă din România, dedicată bărbaților, dar mai deține și site-urile lorena.ro şi casebune.ro. Lorena Buhnici realizează interviuri, pe care le consideră „pasiunea și refugiul meu din zona asta de bărbați cu care mă întâlnesc zilnic. Așadar, sunt omul care creează, construiește și dă stabilitate proiectelor, dar mai ales este liant și suport al legăturilor dintre oameni”, a spus Lorena Buhnici, potrivit stiridirecte.ro.

Cariera Lorenei Buhnici a început însă de la vârsta de 18 ani. A petrecut 12 ani ca redactor, secretar general de redacţie, redactor-șef adjunct şi redactor-şef la revista auto a Registrului Auto Român. Apoi, a fost Purtător de cuvânt – Registrul Auto Român (pe toată țara – 42 de filiale), Şef Birou Presă RAR. A plecat după după patru ani de zile la Ministerul Transporturilor – Consilier de Imagine pentru un Secretar de Stat. A studiat şi un master la IDR (Insitutul Diplomatic Român – Relaţii Internaţionale şi Protocol), despre care spune că a ajutat enorm în cariera diplomatică.

„După toţi aceşti ani plini de muncă am ajuns la burnout. Şi am făcut o schimbare majoră. Am ajuns la digital.”, s-a confesat Lorena Buhnici pe site-ul lorena.ro.