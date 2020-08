Românca de 51 de ani care a înnebunit toți milionarii! Cine e vedeta care arată demențial de bine la vârsta ei

O româncă a înnebunit toți milionarii cu formele sale. Femeia arată incredibil la 51 de ani și oferă sfaturi femeilor care o întreabă zilnic ce recomandări are și cum ajunge să se mențină într-o asemenea formă la vârsta aceasta.

Românca de 51 de ani care arată demențial

Mihaela Rădulescu surprinde cu niște forme impecabile care le-ar putea face invidioase și pe alte femei cu mult mai tinere decât ea. Deși are 51 de ani, abia dacă-și arată vârsta din buletin. Cunoscutul fost jurat al emisiunii Românii au Talent a avut mereu grijă la imaginea sa, a pus mereu preț pe spor și pe alimentație, iar acum culege roadele muncii sale de ani și ani. Bruneta nu doar că se mândrește cu un trup sculptat, ci oferă și recomandări femeilor care doresc să pornească altfel în viață, cu un stil de viață sănătos și benefic oricărui om. Mișcarea, o alimentație curată, lipsa exceselor și cantitățile mari de apă fiind cheia spre succes a oricăruia.

„Still dancing and floating 🙂 #my birthday is #everyday, because I can . 🥂🤍⭐️ #chocolate and #chilly 🙂 #welcome #letsdothis”/„Tot dansând și plutind”, a fost mesajul Mihaelei Rădulescu. Cum așchia nu sare departe de trunchi, fiul fostei moderatoare de televiziune iubește și el sportul și adoră să trăiască sănătos. Recentele fotografii cu tânărul la bustul gol postate de mama sa i-au lăsat cu gura căscată pe unii apropiați care-l știau pe Ayan încă din fașă. Stilul de viață i-a conturat trupul într-un mod impresionant.

„Mi-am câştigat dreptul de a vorbi despre siluetă”

Dar diva de la Monaco nu a fost întotdeauna slabă, ba chiar s-a chinuit să dea jos nu mai puțin de 32 de kilograme.