Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner nu mai sunt împreuna? Ce detaliu important i-a dat de gol

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner formează unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi, dar în ultima vreme au apărut zvonuri potrivit cărora relația dintre cei doi scârțâie, cu toate că par la fel de îndrăgostiți ca acum cinci ani. Unul dintre semnele care le-au dat de bănuit fanilor este lipsa imaginilor cu cei doi de pe rețelele de socializare. Mai multe detalii, în continuare.

Prezentatoare de la Pro TV și sportivul austriac trăiesc o poveste de dragoste de cinci ani, dar semnele nu par să mai fie bune în ultimul timp. Recent, Mihaela Rădulescu și-a serbat ziua de naștere, iar de la aniversarea sa a lipsit chiar iubitul ei, Felix Baumgartner. Frumoasa brunetă a postat pe contul de Instagram mai multe urări venite de la cei apropiați, dar nu s-a regăsit niciuna de la partenerul ei cascador.

Ultima imagine în care cei doi apar împreună datează din data de 24 iunie, perioadă în care diva a decis să facă o mică pauză de la rețelele sociale.

Si, al doilea pas după ce-si imaginează, îl fac către bârfă, știre, «știu eu sigur», «da’ sa nu spui ca știi de la mine». Am un antrenament de zid pentru aceste avioane de hârtie – se tot izbesc de mine, dar nu simt nimic“, declara Mihaela Rădulescu, după speculațiile potrivit cărora ea și Felix nu mai formează un cuplu.

Carmen Harra, fosta cântăreață devenită prezicătoare de succes în SUA, declara acum ceva timp că frumoasa brunetă și Felix nu vor îmbătrâni împreună și, la fel ca în trecut, urmează o despărțire între cei doi.

„Relația lor va rezista pe moment. Ne uităm cum am acționat în trecut și cum am acționat atunci, se reflectă și în acțiunile viitoare. Dacă noi în viață am trecut printr-un divorț, două, trei, experiențele nereușite, șansele sunt de repetare a erorilor fără să ne dăm seama pentru că noi celular funcționăm la nivel de memorie. Chiar dacă se mărită, important e cât rezistă. Rezistă cât au fost și cele anterioare“, a declarat Carmen Harra.