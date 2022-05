Roman Abramovich pune în pericol vânzarea clubului Chelsea. Miliardarul rus părea că „bătuse palma” cu noul proprietar al grupării de pe Stamford Bridge, un consorțiu condus de omul de afaceri american Todd Boehly, proprietarul echipei de baseball LA Dodgers. Suma se ridică la 4,25 miliarde de lire sterline, aproximativ 5 miliarde de euro. Din aceasta, aproape 3 miliarde de euro ar trebui să fie donate victimelor războiului din Ucraina. Guvernul britanic îl suspectează pe Roman Abramovich că are alte intenții cu o parte din bani.

Roman Abramovich pune în pericol vânzarea clubului Chelsea

Roman Abramovich pune în pericol vânzarea clubului Chelsea. Supus sancțiunilor occidentale din cauza relațiilor sale cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, miliardarul de 55 de ani s-a dspărțit și de afacerea favorită, el fiind patronul grupării din Stamford Bridge din 2003.

Abramovich își dăduse acordul pentru ca noul proprietar al clubului să fie un consorțiu condus de magnatul american Todd Boehly, coproprietar al echipei de baseball, LS Dodgers. Suma totală convenită a fost de 4,25 miliarde de lire sterline, aproximativ 5 miliarde de euro. Din aceasta, aproape 3 miliarde ar urma să ia calea unei fundații care să îi doneze victimelor războiului din Ucraina. Încă 2 miliarde de euro ar reprezenta investițiile pe care Boehly s-a angajat să le facă în clubul Chelsea.

Ce suspectează guvernul britanic

Roman Abramovich părea deja istorie pentru gruparea din Stamford Bridge care a emis un comunicat, în 6 mai, prin care confirma înțelegerea cu Boehly.

„Chelsea Football Club poate confirma că s-a ajuns la acord cu un nou grup de proprietari, condus de Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter și Hansjoerg Wyss, pentru a achiziționa clubul. Din totalul investiției, 2,5 miliarde de lire sterline vor fi transferate pentru achiziționarea acțiunilor din Club, iar acele încasări vor fi depuse într-un cont bancar înghețat din Regatul Unit, cu intenția de a dona toată suma pentru cauze caritabile, după cum a confirmat Roman Abramovich. Va fi necesară aprobarea guvernului Regatului Unit pentru ca veniturile să fie transferate din contul bancar înghețat din Regatul Unit. În plus, noii proprietari se vor angaja sa facă investiții suplimentare de 1,75 miliarde de lire sterline, în beneficiul Clubului. Acestea includ investiții în Stamford Bridge, Academie, Echipa de femei și Kingsmeadow și finanțare continuă pentru Fundația Chelsea. Vânzarea este de așteptat să se finalizeze la sfârșitul lunii mai, sub rezerva tuturor aprobărilor de reglementare necesare. Mai multe detalii vor fi oferite în acel moment”, se arată în comunicatul emis de Chelsea.

Ar vrea să controleze o parte din bani

Dar Roman Abramovich nu este de acord, se pare, cu intențiile guvernului în privința sumei ce ar trebui să fie donată victimelor războiului din Ucraina. Concret, cabinetul britanic vrea ca întreaga sumă de 3 miliarde de euro să intre într-un cont de depozit creat special. Apoi, ea ar urma să fie direcționată către o fundație caritabilă, care să-i folosească pentru ajutorarea Ucrainei.

Abramovich a refuzat însă această variantă și cere ca 1,6 miliarde de lire sterline, aproximativ 2 miliarde de euro, să fie distribuite către Camberley International Investments, o companie înregistrată în Jersey, care o va dona ulterior victimelor războiului din Ucraina, scrie Daily Mail. Compania e bănuită că s-ar afla sub sub influența miliardarului rus. Deloc întâmplător, suma reprezintă exact datoria pe care clubul o are la Abramovich. Acesta anunțase public, însă, că renunță la orice pretenție asupra ei.

Licența specială a echipei expiră pe 31 mai

De aceea, guvernanții susțin că acest lucru ar încălca regulile de sancționare impuse lui Abramovici, deoarece nu ar exista garanții că banii nu vor ajunge apoi în posesia lui Abramovich sau a apropiaților săi.

„Există o îngrijorare destul de serioasă în guvern că înțelegerea s-ar putea destrăma și că Roman Abramovici este dispus să o lase pe Chelsea să se destrame. Există o alarmă în guvern cu privire la decalajul dintre ceea ce Abramovich a spus în mod public și modul cum dorește să se angajeze legal în procesul de vânzare. Suntem destul de îngrijorați că vânzarea lui Chelsea nu va putea fi finalizată în limita termenelor stabilite”, ar fi declarat o sursă guvernamentală, citată de The Times.

Dacă tranzacția nu se finalizează până la 31 mai, lucrurile devin delicate pentru Chelsea. Clubul funcționează până la acea ată cu o licență specială primită de la autoritățile din Regatul Unit. Dacă gruparea nu va avea un alt propritar până atunci, ea riscă să nu primească licența pentru a evolua în Premier League și cupele europene.