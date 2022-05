Roman Abramovich nu renunță ușor la Chelsea. Miliardarul rus a pus în vânzare clubul londonez în luna martie. Abramovich este supus sancțiunilor economice din partea Marii Britanii și UE, conturile activele și proprietățile sale fiind blocate în contextul războiului din Ucraina. Deși părea împăcat cu ideea de a vinde echipa prin care a devenit faimos, Roman Abramovich adaugă noi condiții financiare pentru viitorii proprietari ai grupării de pe Stamford Bridge.

Miliardarul rus acuzat de relații apropiate cu președintele Vladimir Putin, a fost unul dintre cei mai loviți oligarhi de sancțiunile impuse de Marea Britanie și UE, în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Abramovich a anunțat, în martie, că vinde clubul Chelsea, „perla” afacerilor sale și cel care l-a făcut faimos în toată lumea. Mai mult, el preciza că nu va solicita returnarea datoriei de 1,5 miliarde de lire sterline pe care gruparea o are față de el.

„Vânzarea clubului nu se va face repede, ci va urma un întreg proces. Nu voi cere ca vreun împrumut să fie plătit. Nu a fost niciodată despre afaceri sau despre bani pentru mine, ci despre pasiune pură pentru joc și club. Mai mult, i-am transmis echipei mele să înființeze o fundație caritabilă, iar tot profitul net obținut în urma vânzării va fi donat. Fundația va veni în ajutorul tuturor victimelor și a războiului din Ucraina. Asta include asigurarea de fonduri critice pentru necesitățile urgente și imediate ale victimelor, precum și susținerea recuperării pe termen lung a acestora”, a anunțat Abramovicj, într-un comunicat, luna trecută.

Câți bani mai vrea miliardarul rus

Lui Roman Abramovich i-au fost blocate, începând cu 10 martie, active, conturi, proprietăți în valoare de multe miliarde de euro. El spera să obțină 3 miliarde de euro pentru Chelsea, în condițiile în care a cumpărat clubul în 2013, cu doar 160 de milioane.

Afacerea demarată de Abramovich e controlată strict, însă de guvernul britanic. Oligarhul nu va vedea niciun ban din tranzacție, toată suma urmând să fie direcționată către ajutorarea victimelor războiului din Ucraina, a scris presa engleză.

În cursa pentru achiziționarea clubului favoritul este Todd Boehly, om de afaceri american și investitor la LA Lakers. Oferta consorțiului condus de Boehly se ridică la 3,5 miliarde de lire sterline, aproximativ 4,17 miliarde de euro. Din această sumă, oligarhul rus ar urma, conform spuselor sale, să doneze 3 miliarde de euro către victimele războiului din Ucraina.

Mai există o ofertă de ultimă oră, venită din partea lui Jim Ratcliffe , magnat al petrochimiei, cel mai bogat om din Marea Britanie, care a oferit 4,25 miliarde de lire sterline, aproximativ 5 miliarde de euro, dar oferta a venit după data limită impusă banca Rainer, cea care se ocupă de vânzarea clubului.

S-a răzgândit în privința datoriei pe care o are clubul față de el

Roman Abramovich a cerut mai mulți bani, în ultima săptămână. Mai întâi, a solicitat încă 600 de milioane de euro, tot pentru fondul umanitar de ajutorare a victimelor din Ucraina. Acum s-a ivit o altă problemă. Miliardarul rus s-a răzgândit în privința datoriei pe care clubul o are față de el. El cere să i se plătească cele 1,5 miliarde de lire sterline, motivând că prin înghețarea conturilor și activelor nu mai are posibilitatea să anuleze datoria, a anunțat The Times, conform Sky Sport.

Acest lucru ridică o mare problemă și guvernului și clubului Chelsea. Gruparea de pe Stamford Bridge funcționează cu o licență specială acordată de cabinetul de la Londra, în contextul sancțiunilor impuse patronului Abramovich. Licența expiră pe 31 mai, dată până la care vânzarea grupării ar trebui să fie finalizată. În caz contrat. Chelsea riscă să nu poată fi înscrisă în viitorul sezon de Premier League și nici în cupele europene, mai scrie sursa citată.