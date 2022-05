Roman Abramovich pleacă și nu prea de la Chelsea. Odiseea vânzării clubului londonez de către miliardarul rus ar trebui să se apropie de final. Echipa joacă cu o licență specială oferită de guvernul britanic, ce expiră pe 31 mai. Oligarhul supus sancțiunilor de Marea Britanie și UE cere, mai nou, să-i fie plătită datoria de 1,5 miliarde de lire sterline pe care clubul o are către el. Dar Roman Abramovich ar putea să rămână la Chelsea indirect, sub forma păstrării în fruntea grupării a oamenilor săi de încredere.

Roman Abramovich pleacă și nu prea de la Chelsea. Miliardarul rus a scos la vânzare clubul, în luna martie, pentru 3 miliarde de euro. Oligarhul este supus sancțiunilor economice de către Marea Britanie și UE și nu va beneficia, practic, de niciun ban din tranzacție.

La ora actuală, pentru cumpărarea clubului lui Abramovich favorit este miliardarul american Todd Boehly, proprietarul echipei de baseball Los Angeles Dodgers. El a fost ales de banca Rainer, care s-a ocupat de tranzacție. Oferta consorțiului condus de Boehly se ridică la 3,5 miliarde de lire sterline, aproximativ 4,17 miliarde de euro. Din această sumă, oligarhul rus ar urma, conform spuselor sale, să doneze 3 miliarde de euro către victimele războiului din Ucraina.

Cine ar putea fi noii conducători ai clubului

Roman Abramovich a ridicat noi pretenții pe parcursul negocierilor. Mai întâi, a solicitat încă 600 de milioane de euro, pentru fondul umanitar de ajutorare a victimelor din Ucraina. Acum s-a ivit o altă problemă. Miliardarul rus s-a răzgândit în privința datoriei pe care clubul o are față de el. El cere să i se plătească cele 1,5 miliarde de lire sterline, motivând că prin înghețarea conturilor și activelor nu mai are posibilitatea să anuleze datoria, a anunțat The Times, conform Sky Sports.

Chiar și așa, Abramovich poate rămâne la Chelsea într-o formă indirectă, sub forma păstrării la șefia clubului a celor doi oameni de încredere ai săi. Financial Times a anunțat că Todd Boehly, posibilul viitor patron, este dispus să lase gruparea londoneză spre administrare actualilor conducători, preşedintele Bruce Buck (76 de ani) şi directorul Marina Granovskaia (47 de ani). Cei doi au primit propunerea din partea investitorilor americani conduși de Boehly şi urmează să-şi dea acordul sau să refuze.

Deputatul conservator, Julian Knight, preşedintele Comitetului Digital, Cultură, Media şi Sport, nu pare încântat de această posibilitate pentru că „orice continuitate a regimului Abramovich la Chelsea este neliniştitoare”.

Licența specială pentru echipă expiră la 31 mai

Bruce Buck şi Abramovich au colaborat încă din anii ’90 în afacerile din domeniul petrolier şi, ulterior, l-a sfătuit pe Abramovich să cumpere Chelsea în 2003. Este preşedintele clubului din 2004. A respins apelativul de „mâna dreaptă a lui Abramovich”. Glumind, el a spus că este, poate, „degetul mic de la piciorul stâng” al oligarhului.

Marina Granovskaia s-a angajat la Sibneft, actualul Gazprom, în 1997 și mai târziu l-a reprezentat pe oligarh în Consiliul de Administraţie de la Chelsea. Ea a fost consilierul principal al lui Abramovich timp de două decenii. Este cunoscută drept o adevărată „doamnă de fier” la Chelsea, unde ocupă funcția de director și se implică inclusiv în trasferurile făcute de echipa antrenată de Thomas Tuchel.

Rămâne de văzut dacă Abramovich va reuși să se despartă de Chelsea în timp util. Și asta, din cauză că echipa funcționează cu o licență specială dată de guvernul britanic, ce expiră la 31 mai. Dacă vânzarea clubului nu va fi finalizată, Chelsea riscă să nu poată participa la următorul sezon de Premier League și al cupelor europene.