Rochia pe care a probat-o Gabriela Prisăcariu. Dani Oțil a fost ferm: ‘Ți se văd chiloții’

Cele două vedete se bucură de o escapadă romantică în orașul iubirii și au făcut o oprire într-un magazin special. Rochia pe care a probat-o Gabriela Prisăcariu este o creație desăvârșită, punându-i în evidență formele perfecte, însă soțul ei a avut un singur comentariu de făcut, în stilu-i caracteristic. Imaginile au stârnit un val de speculații.

În luna iubirii, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au plecat într-o escapadă romantică în orașul îndrăgostiților: Roma. Cele două vedete se bucură din plin de frumusețea capitalei Italiei, publicând pe platformele de social media imagini spectaculoase.

Prezentantorul matinalului de la Antena 1 a postat în mediul online o înregistrare video fabuloasă în care apare superba sa soție. Gabriela este îmbrăcată într-o rochie ce pare că a fost creată special pentru ea: albă, lungă, cu un model delicat ce îi scoate în evidență silueta perfectă. Când a fost întrebat dacă își dă aprobarea, Dani Oțil a avut o reacție care, cu siguranță, nu i-a surprins pe cei obișnuiți cu glumele și replicile sale spumoase:

Totuși, nu pare o rochie ca oricare alta, ci una potrivită pentru o mireasă. Oare vedetele pregătesc o surpriză, la doi ani de când au devenit, în mod oficial, soț și soție? Cei doi s-au căsătorit pe 15 mai 2021, unindu-și destinele în prezența celor mai apropiați prieteni, cu doar câteva săptămâni înainte de venirea pe lume a primului lor copil.

Gabriela Prisăcariu este tot mai activă pe platformele de social media, folosindu-se de postări pentru a promova diferite produse.

În ultima vreme, vedeta face furori cu o serie de clipuri ce durează doar câteva secunde, în care arată, pas cu pas, cum își construiește ținutele care sunt mereu lăudate de cei care îi urmăresc activitatea.

Se pare însă că aceste postări sunt prea îndrăznețe pentru unii, blonda primind, pe lângă laude și complimente, și critici pentru aparițiile sale.

„Daca te intalnesc pe strada, sa stiu ce chiloti ai!! nu inteleg! astea sunt mamele in secolul nostru! astea sunt sotiile in secolul nostru! unde este intimitatea cu sotul tau daca noi cu totii ti am vazut lenjeria azi? .. nu zice nimeni k nu esti de apreciat dar sunt totusi lucruri pe care ar trebui sa le pastrezi pentru copilul si pentru sotul tau!! te devalorizezi!”,

„Pff ce de femei „pudice” aici . Ca la mare cand mergeti nu tot la fel aratati? Ce va mai place sa criticati!”, „Bună Gabriela!O sa se oripileze unele mămici cind o sa vadă asa ceva. Mie nu mi se pare nimic vulgar nimic deplasat. Ești o femeie fina emani feminitate și rafinament”, „Nu inteleg de ce se oripileaza toata lumea…e doar o mamica si o soţie moderna care isi tine optiunile deschise sexualizandu-se pe insta”, „Foarte mișto.. Ce s-o mai dăm după vișin.. Sexy mama” – sunt câteva dintre mesajele primite de vedetă.