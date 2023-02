Gabriela Oțil, apariție de senzație pe străzile din Capitală. Fusta extrem de scurtă a aprins imaginația bărbaților

Gabriela Oțil a încins, din nou, Internetul, cu un videoclip incendiar în care apare îmbrăcată cu o ținută care i-a pus pe jar pe domni. Superba blondină și-a etalat picioarele de zeiță pe străzile din București, iar fusta extrem de scurtă a lăsat puțin loc imaginației.

Nicio săptămână fără Gabriela Oțil. Soția matinalului de la Antena 1 face ce face și mereu ajunge în centrul atenției publicațiilor mass-media. Și cum ar putea fi altfel, având în vedere silueta ei de zeiță grecească, chipul de păpușă și zâmbetul de starletă de cinema?

Topmodelul român a realizat încă un pictorial de succes pe străzile din Capitală, etalându-și atuurile fizice evidente, spre deliciul trecătorilor. Gabriela Oțil a realizat o campanie de promovare pentru un brand autohton extrem de cunoscut.

Îmbrăcată într-o ținută albă, din piele, cu o fustă extrem de scurtă și cizme camel înalte până la genunchi, superba blondină a defilat ca pe podiumurile marilor case de modă din Europa.

Așa cum era de așteptat, Gabriela Oțil a primit numai complimente și laude în căsuța de comentarii de pe Instagram, prietenii săi virtuali fiind cuceriți de frumusețea divei.

Citește și Gabriela Oţil, apariţie neaşteptată în lenjerie intimă. S-a filmat aşa, spre surprinderea tuturor. Video

Ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place, iar Gabriela Oțil este, cu siguranță, una dintre cele mai apreciate și frumoase femei din showbizul românesc. Modelul se bucură de o carieră de succes, iar de când a devenit extrem de activă pe rețelele sociale, videoclipurile cu diva au devenit virale, în doi timpi și trei mișcări.

Recent, Gabriela Oțil a început o serie de clipuri în care apare în lenjerie intimă în propriul dressing, arătându-le urmăritoarelor sale ce ținute abordează în ziuan respectivă.

Trupul perfect al vedetei a stârnit invidii în rândul unor internaute, care au criticat-o, din nou, pe Gabriela Oțil pentru felul în care apare în mediul online.

„Daca te intalnesc pe strada, sa stiu ce chiloti ai!! nu inteleg! astea sunt mamele in secolul nostru! astea sunt sotiile in secolul nostru! unde este intimitatea cu sotul tau daca noi cu totii ti am vazut lenjeria azi?

Nu zice nimeni k nu esti de apreciat dar sunt totusi lucruri pe care ar trebui sa le paatrezi pentru copilul si pentru sotul tau!! te devalorizezi,

Pff ce de femei „pudice” aici . Ca la mare cand mergeti nu tot la fel aratati? Ce va mai place sa criticati!,

Bună Gabriela! O sa se oripileze unele mămici cind o sa vadă asa ceva. Mie nu mi se pare nimic vulgar nimic deplasat. Ești o femeie fina emani feminitate și rafinament,

Nu inteleg de ce se oripileaza toata lumea…e doar o mamica si o soţie moderna care isi tine optiunile deschise sexualizandu-se pe insta,

Foarte mișto.. Ce s-o mai dăm după vișin.. Sexy mama!”, sunt câteva dintre mesajele primite de soția prezentatorului de la Neatza.