Gabriela Prisăcariu, apariţie de vis în lenjerie. Cum s-a filmat soţia lui Dani Oţil

Gabriela Prisăcariu face furori în mediul online în ultima vreme, cu o serie de clipuri video ce stârnesc valuri de reacții în rândul celor care îi urmăresc activitatea. Cea mai recentă apariție a soției lui Dani Oțil i-a adus numeroase complimente.

Este, fără doar și poate, una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc. Gabriela Prisăcariu este soție, mamă, model, dar și influencer, reușind să își construiască o comunitate destul de mare și activă pe platformele de social media. Soția lui Dani Oțil are numeroase colaborări cu diferite branduri, de la suplimente alimentare până la haine și accesorii.

În ultima vreme, vedeta a început să posteze în mediul online clipuri video de câteva secunde, toate filmate în dressingul ei, în care apare în timp ce se îmbracă înainte de o ieșire în oraș. Gabriela le arată internauților pas cu pas cum își construiește ținutele cu care face mereu furori, precizând de la ce magazine are fiecare articol vestimentar ales – un mod interesant de a satisface curiozitatea oamenilor și de a promova firmele cu care are contracte de colaborare.

Cel mai recent videoclip publicat de ea a stârnit un val de reacții. În mai puțin de 24 de ore, are mii de like-uri și comentarii, detaliul ce a atras atenția multora fiind setul de lenjerie intimă purtat ce îi venea perfect, culoarea fiind cât se poate de potrivită pentru luna iubirii: roșu!

Nu este prima oară când vedeta se afișează așa pe platformele de social media. Dacă acum a primit numeroase complimente, în trecut a fost „certată”, unii internauți ținând să îi trasmită că astfel de ipostaze nu sunt, în viziunea lor, demne de o femeie care este mamă.

„Daca te intalnesc pe strada, sa stiu ce chiloti ai!! nu inteleg! astea sunt mamele in secolul nostru! astea sunt sotiile in secolul nostru! unde este intimitatea cu sotul tau daca noi cu totii ti am vazut lenjeria azi? .. nu zice nimeni k nu esti de apreciat dar sunt totusi lucruri pe care ar trebui sa le paatrezi pentru copilul si pentru sotul tau!! te devalorizezi!”, „Pff ce de femei „pudice” aici . Ca la mare cand mergeti nu tot la fel aratati? Ce va mai place sa criticati!”, „Bună Gabriela!O sa se oripileze unele mămici cind o sa vadă asa ceva. Mie nu mi se pare nimic vulgar nimic deplasat. Ești o femeie fina emani feminitate și rafinament”, „Nu inteleg de ce se oripileaza toata lumea…e doar o mamica si o soţie moderna care isi tine optiunile deschise sexualizandu-se pe insta”, „Foarte mișto.. Ce s-o mai dăm după vișin.. Sexy mama” – sunt câteva dintre mesajele primite de vedetă.