Robert Turcescu a spus adevărul despre Claudiu Târziu de la AUR. Cine este el, de fapt

Robert Turcescu a spus adevărul despre Claudiu Târziu de la AUR. A dezvăluit cine este copreședintele AUR, de fapt. Ce dezvăluiri face fostul om de televiziune și politician despre omul din vârful Alianței pentru Unirea Românilor, vedeți în articolul de mai jos.

Robert Turcescu face lumină. Cine este Claudiu Târziu, co-președintele AUR, de fapt

Robert Turcescu spune că s-a intersectat cu Claudiu Târziu, copreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor, formațiunea politică care a produs surpriza la alegerile Parlementare 2020, de câteva ori, ba chiar o dată a băut cu el o cafea.

Fostul om de televiziune și fost politician are o părere bună despre Claudiu Târziu, dar nu garantează pentru el, acesta din urmă însă având toate șansele să facă în continuare o surpriză frumoasă, în Parlament.

Claudiu Târziu, un experimentat jurnalist

”Pe Claudiu Târziu il cunosc de ani mulți. Nu ne-am intersectat prea des fata in fata, dar l-am citit adeseori si am baut si o cafea odată. Lumea presei nu e chiar asa de mare, iar Claudiu are ceva ani de experienta in domeniu.

Nu faceti greșeala de a-l baga in malaxorul denigrarii care tureaza la maximum in aceste zile! Eu nu-l stiu pe Claudiu Tarziu sa fie ticalos, șpăgar sau prost. Din contra, intotdeauna mi-a facut impresia unui om educat, civilizat, cu frica de Dumnezeu. Pina mai ieri, cind Claudiu a devenit senator, ORICARE politician, comentator politic sau ziarist din Romania l-ar fi salutat cu respect.

Claudiu Târziu, batjocorit de niște neica nimeni

Nu stiu ce va face ca politician de acum incolo, dar nu l-as baga in aceeasi oala cu alții. Aceste rinduri nu sint un cec in alb, dar mi se pare nedrept sa-l vad acum batjocorit de niste neica nimeni care in afara de glumite pe FB n-au produs mare lucru in viata lor.

Sau sa va aduc aminte ca unii membri PPDD, pe care multi ii luau in balon acum citiva ani, sint azi membri de vaza ai partidelor „respectabile” din Parlamentul Romaniei? Unii chiar cu sanse de ajunge ministri!”, a scris Robert Turcescu, într-un mesaj pe pagina personală de Facebook.

Robert Turcescu, despre familiile de pe listele AUR

De asemenea, Robert Turcescu înțelege situația bizară în care s-a ajuns la AUR. Aceea de a se regăsi pe liste mai mulți membrii de familie. Fostul moderator TV a trăit pe pielea lui, în calitate de politician, faptul că nu a găsit oameni eligibili care să fie trecuți pe liste. Și el ar fi procedat la fel, dacă ar fi fost cazul.

”Si-as mai adauga ceva pentru ziaristii care au descoperit ca in AUR au fost multe familii pe liste, sot-sotie, tata-fiu samd: aveti idee ce greu e sa gasesti candidati pentru alegeri locale sau parlamentare atunci cind esti partid mic sau abia infiintat? Va spun eu, ca m-am chinuit in vara sa completez listele cu candidatii PMP in Dambovita, dadeai cu tunul si nu găseai!

Grâul se va alege de neghină cât de curând

Si eu, ca presedinte de filiala de partid, as fi pus pe liste sot, sotie, soacră, cumnati, doar-doar sa am lista de candidați in unele localități. N-am gasit, n-am pus, n-am avut voturi. Alteori am gasit, am pus si mi i-a luat PSD sau PNL peste noapte pe lista lor.

Ce voiam sa zic: sa nu judecam la grămadă, mai sint si exceptii. Si stiti ceva? Pina una-alta, n-ar fi mai bine sa avem putintica rabdare? Ca uite – acus se alege griul de neghina, nu dureaza mult”, mai scrie Robert Turcescu pe Facebook.

Robert Turcescu, acuzat că vrea ”să se pună bine” cu AUR

Robert Turcescu a avut și un ”Latte Edit” la postarea sa, după ce a văzut că o parte a celor care i-au citit mesajul au interpretat altfel ceea ce el a vrut să spună. Părerea lor pare să nu conteze pentru jurnalistul din Pitești.

”L.E. Asa cum era de asteptat, citiva prostovani au interpretat aceste rinduri ca pe o intentie a subsemnatului de a se pune „bine” cu AUR. Fiti pe pace, prostovanilor, nu despre asta e vorba, ci exact despre ceea ce am scris! Nu e nimic ascuns in spatele acestor rinduri. E doar un punct de vedere. Nu va place, scrieți asta.

Robert Turcescu, încurajat în cele spuse de persoane care contează

Pot admite ca avem pareri diferite, dar scutiti-ma de analiza voastra contextuala, pe text si in subtext, incercind sa anticipati viitoarea mea traiectorie politica sau profesionala. Va spun eu din start ca habar n-aveti, nu va mai chinuiti!

Apreciez infinit faptul ca la aceasta postare butonul de like a fost apasat de oameni a caror parere conteaza cu adevarat pentru mine, ceea ce ma face sa cred ca n-am gresit in cele scrise”, a conchis Robert Turcescu.