Cum explică George Simion nepotismul din AUR: ”Legislația electorală din România este foarte tâmpită”

Joi, liderul partidului AUR, George Simion a răspuns acuzațiilor de nepotism care au apărut după ce s-a descoperit că pe listele partidului pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie s-au aflat nu mai puțin de 27 de cupluri.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, George Simion a răspuns acuzațiilor de nepotism în privința celor 27 de cupluri din partid.

”Legislația electorală din România este foarte tâmpită, tocmai de asta a trebuit să intrăm în Parlament, să o schimbăm. Ca un partid neparlamentar să aiba măcar câțiva reprezentanți în secțiile de votare, a trebuit să depunem liste complete – numărul total de parlamentari din respectivul județ, plus doi supleanți pentru fiecare cameră.

Așa că a trebuit în două săptămâni, de când am terminat semnăturile, să facem dosarele de candidatură și să rugăm pe absolut fiecare cunoscut, fiecare prieten, să accepte să își facă un dosar de candidatură, să avem acele liste complete și să avem și noi oameni în secții, să ne păzim cât de cât voturile, am pus pe oricine am găsit”, a susținut liderul AUR, la Realitatea PLUS.