Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Edward Sanda și Cleopatra Stratan formează unul dintre cele mai fresh și iubite cupluri din showbizul românesc. Cei doi tineri artiști sunt logodiți și abia așteaptă să-și petreaca restul vieții împreună. Ritualul Cleopatrei Stratan care i l-a adus pe Edward Sanda. Ce a făcut pentru a îl îndrăgosti de ea.

La 18 ani, Cleopatra Stratan are deja tot ce își putea dori vreodată o tânără artistă, proaspăt ieșită din adolescență. Are milioane de fani în toate colțurile României, o familie fericită, o carieră în plină asccensiune și un iubit care ar face orice pentru ea. Nu doar iubit, ci logodnic. Edward Sanda și fiica lui Pavel Stratan sunt îndrăgostiți până peste cap unul de celălalt, iar acest lucru se vede cu ochiul liber.

În luna octombrie a anului 2020, la majortatul cântăreței, Edward Sanda și-a luat inima în dinți și și-a cerut iubita în căsătorie. Răspunsul Cleopatrei a venit imediat: DA din toată inima. Chiar dacă relația lor pare desprinsă ca din filme, artistul susține că el și logodnica lui au fost predestinați să fie împreună și își doresc cât mai repede să se căsătorească și să aibă copii.

„Noi ne-am întâlnit cu mult timp în urmă la Caracal. Și cu trei ani în urmă, când ea a venit aici, după șase ani de la acel eveniment, eu nu am mai recunoscut-o. Eu o știam mică. Am avut un șoc frumos. Atunci s-a aprins marea flacăra care nu se va stinge niciodată. A fost dragoste la prima vedere. Noi eram bine înainte de a fi împreună, noi semănân foarte tare sufletește și nu are cum să nu fie bine”, a declarat Edward Sanda acum ceva timp, conform spynews.ro .

Chiar dacă sunt foarte tineri, Cleopatra Stratan și Edward Sanda sunt convinși că sunt suflete-pereche și sunt meniți să fie împreună. Povestea lor de iubire pare desprinsă din filme, iar artistul spune că a avut, de la început, susținerea viitorului său socru, Pavel Stratan.

Dar asta nu este tot. Cei doi iubiți și-au ales și nașii de cununie pentru viitoarea lor nuntă. Este vorba despre actorul și coprezentatorul show-ului iUmor, Dan Badea, și frumoasa lui soție Mădălina.

„Ea mi-a zis că tatăl ei a simțit că noi vom fi împreună cu un an în urmă ca noi să formăm un cuplu. Fiecare vis de-al ei obișnuia să și-l scrie pe o foaie. A scris pe plan profesional până a ajuns la mine și a zis că: eu o să fiu cu Edward Sanda. Am rămas mut de uimire când am aflat, nu am mai știut ce să zic”, a completat artistul pentru sursa citată.