Edward Sanda, scos din sărite. Artistul a făcut o criză de nervi

Edward Sanda a răbufnit în mediul online! Celebrul cântăreț a fost enervat la culme de comentariul unui internaut. Ce mesaj l-a scos din minți pe iubitul Cleopatrei Stratan?

Edward Sanda a fost scos din minți de unul din oamenii care-l urmăresc pe rețelele de socializare. Cunoscutul artist nu s-a mai putut abține în urma celor spuse de internaut și a reacționat în consecință. Gurile rele încă îi critică gestul de a o cere de soție pe iubita lui în vârstă de doar 18 ani.

Cei doi amorezi nu sunt pentru prima oară puși la zid pentru felul în care au ales să-și trăiască iubirea. Inițial, aceștia au vorbit zile întregi în online, aflându-se în carantină, mai apoi s-au cunoscut și pare că au decis să se bucure pe repede înainte de tot ceea ce înseamnă o relație care s-a transformat rapid într-o logodnă.

Edward Sanda nu s-a mai putut abține și le-a răspuns aspru celor care își dau cu părerea atunci când nu este cazul, spunând în repetate rânduri faptul că gesturile lor sunt naturale și că este viața lor, așa că o trăiesc după bunul plac.

„Niciodată să nu vă trăiți viața după principiile și PRECONCEPȚIILE altora! Aveți doar o viață! Faceți ceea ce simțiți atunci când simțiți! Voi decideți ce e cel mai bine pentru voi și ce vă aduce fericire în viață!

< >, < > Taci! Trăiește-ți viața ta! Ăștia care vă dați cu părerea gratuti și criticați în necunoștință de cauză, se vede de la o poștă cât sunteți de nefericiți! Am o idee! Mai întâi vedeți-vă de viața voastră și după de a celorlalți! Pace și iubire la toată lumea!” , a scris Edward Sanda pe Instagram.

„Nu m-aş fi gândit niciodată că bărbatul vieţii mele şi omul cu care eu o să îmi petrec viaţa până la sfârşit, este acela care am împărţit scena acum şase ani. Asta e incredibil! Eu am rămas şocată când am realizat lucrul ăsta. Noi am avut foarte multe lucruri în comun şi foarte multe legături. Eu n-am avut nicio relaţie până acum şi am zis că, dacă o să am un bărbat în viaţa mea, vreau să fie primul şi ultimul pe care o să îl iubesc, până în ultima secundă”

Cleopatra Stratan (Sursa: „Un show de doi galbeni”)